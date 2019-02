Ciudadanos solicita al alcalde de Vilagarcía la implantación de la figura del enfermero en los centros escolares

La agrupación de Ciudadanos Vilagarcía solicita al alcalde la implantación de la figura del enfermero en los centros escolares. David Oliveira, portavoz de Cs en la localidad, argumenta que "el buen funcionamiento de un sistema educativo no solo pasa por el desarrollo de las habilidades y competencias del alumno, sino por la prestación de todos los servicios que atiendan sus necesidades en una etapa clave de su crecimiento". Es por ello que considera "clave" la figura del enfermero o enfermera escolar.

Oliveira apunta que estos profesionales "juegan un papel relevante, sobre todo, para los niños y jóvenes con diversidad funcional o cualquier enfermedad, como puede ser la espina bífida, asma, diabetes, alergias o trastornos alimenticios".

"Desde Ciudadanos Vilagarcía somos conscientes de que, en cualquier etapa de la escolarización de un joven, pueden surgir accidentes o patologías que requieren de un profesional sanitario para poder abordarse y, de esta manera, atajarlas a tiempo", apunta el portavoz de Cs. Además, continúa comentando Oliveira, "la figura del enfermero escolar puede contribuir a la educación enriqueciéndola con actividades complementarias relacionada con el mantenimiento de una vida sana y equilibrada en todos los ámbitos de su desarrollo tanto físico como emocional".

A nivel autonómico ya está en marcha una recogida de firmas para la creación de la figura del enfermero escolar y en noviembre de 2018 se presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia para que se regule esta figura en los centros educativos de Galicia, como ya han hecho otras comunidades como Madrid, Cataluña, Aragón o Canarias.

Por todo ello, y como "no nos podemos quedar atrás, desde Ciudadanos Vilagarcía proponemos que el Concello de Vilagarcía se sume a esta demanda, respaldada por colectivos sanitarios y padres de alumnos. Para ello, hemos presentado una iniciativa por registro invitando a todos los partidos a que la lleven a próximo pleno de la corporación y pueda ser debatida y apoyada públicamente".