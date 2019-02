La venta de una medalla de oro robada permite recuperar la lavadora sustraída en una casa

La Guardia Civil estrecha el cerco sobre los autores de los robos cometidos en la vivienda de Monte da Vila (O Grove) donde actuaron durante meses para llevarse muebles, colchones, electrodomésticos, vajillas, juegos de cama y joyas, entre otros objetos.

Esa investigación ha permitido, por ejemplo, localizar una medalla de oro, y las pesquisas realizadas a partir de ese hallazgo llevaron a los agentes hasta una lavadora también sustraída en dicha vivienda.

Así lo confirma Regina Caneda Fontoira, la propietaria de ese domicilio desvalijado en el que, como explicó FARO DE VIGO hace días, los cacos también desguazaron el turismo -un BMW- que se encontraba en el garaje.

Son, cabe recordar, una veintena de personas las identificadas y/o interrogadas por la Guardia Civil en relación con este asunto, y prácticamente la mitad -incluidos varios menores- van a tener que responder ante la Justicia por los presuntos delitos de allanamiento, robo y/o receptación.

Antes de regresar a Estados Unidos, donde reside habitualmente, Regina Caneda intenta completar la reparación de los desperfectos sufridos en su vivienda de Monte da Vila y colabora con la Guardia Civil para tratar de recuperar los objetos desaparecidos, de ahí que la investigación siga abierta y no se descarten nuevas detenciones.

Es ella quien indica que "el que robó la medalla de oro fue a venderla a una joyería de Sanxenxo, y como le obliga la ley, el propietario le pidió el Documento Nacional de Identidad y después informó a la policía de que había adquirido esa joya", ya que en caso contrario el propio joyero podría incurrir en un delito de receptación.

Al dar cuenta de esa compra la Guardia Civil contactó con Regina Caneda y le mostró la medalla para saber a ciencia cierta si era una de las joyas que le robaron en Monte da Vila. Y la identificación fue positiva.

De este modo, después de que la mujer, de 64 años, reconociera la medalla como suya, los agentes empezaron a investigar al hombre que la vendió en la joyería y llegaron hasta su casa, donde fue encontrada la lavadora que Regina Caneda también identificaría posteriormente como suya.

Son solo dos de los objetos localizados, después de que en la playa de Rons aparecieran tiradas dos máquinas de coser igualmente sustraídas en la vivienda de Monte da Vila.

Lógicamente quedan muchos más, y su dueña asume que quizás no los recupere "jamás" porque entiende que "no va a resultar nada sencillo" seguirles la pista.

De ahí que no deje de lamentarse por lo sucedido, insistiendo en que "me han robado 35 años de mi vida", y cifre las pérdidas en su vivienda en "miles de euros", después de que, como explicaba hace días el decano de la prensa nacional, los cacos se llevaran durante meses todo tipo de objetos, tanto los que la mujer había traído a lo largo de los años desde Nueva York como los adquiridos aquí.

Y a los colchones, somieres, mantelería, juegos de cama, muebles, esculturas, grifos y electrodomésticos desaparecidos, de los que Regina Caneda dio cuenta en un primer momento, se suman otros de los que va acordándose poco a poco, ya que "tenía tantas cosas acumuladas después de 35 años yendo y viniendo de América que hay muchos artículos de los que ya no me acordaba, como por ejemplo una figura mejicana muy valiosa que representa a una mujer dando a luz y que me regaló en 1976 la que era esposa del presidente de la Prensa de París, después de que él falleciera". Una escultura, por cierto, que tenía previsto donar al centro médico de O Grove.

Al igual que hay otros artículos que echa en falta, "todos de la máxima calidad y muchos aún empaquetados, ya que los teníamos reservados hasta que el próximo verano viniéramos toda la familia para disfrutar de la casa".