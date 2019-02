El volumen de la recogida de ropa usada para Cáritas subió un 33% el año pasado en Vilagarcía

Vilagarcía sigue siendo una de las plazas fuertes en la recogida de ropa usada, labor que lleva a cabo Cáritas Diocesana para el desarrollo de su proyecto de integración socio laboral "Arroupa". De hecho, la cantidad de prendas de segunda mano recogidas por la entidad en 2018 en el municipio se incrementó un 33,3%, pasando de las 62,4 toneladas de 2017 a las 83,3 del ejercicio que viene de finalizar.

Cáritas cuenta en Vilagarcía con 18 puntos de recogida, de los cuales 16 están emplazados en la vía pública a través de un convenio de colaboración del Concello de Vilagarcía, que dada la finalidad social del "Arroupa" lo exime de las tasas por ocupación. Los otros dos puntos de recogida se sitúan en la parroquia de Santa Baia de Arealonga.

Los puntos en los que se recogió mayor cantidad de ropa usada fueron los instalados en el atrio de la iglesia de Santa Baia de Arealonga (10.784 kilos), en la Praza da Constitución (8.643 kilos) y en O Piñeiriño (8.638). La colaboración vecinal también fue importante en el colector de Matosinhos (5.680 kilos), Vilaxoán (5.292), y en Rúa A Coca (Alcampo) (5.146).

Le siguieron los de la avenida López Ballesteros (4.853 kilos), avenida de As Carolinas (4.842), Carril (4.807) y Rúa San José (4.303). Por último, también hubo recogida en los contenedores de Sobradelo (3.257 kilos), avenida de A Mariña (3.170), en el ropero parroquial de Santa Baia (3.467), en el depósito del pabellón de Fontecarmoa (2.791), en el de la Rúa do Adro, en Sobradelo (2.187), en el de la iglesia de Rubiáns (1.888), en el de la calle Primeiro de Maio (1.803) y en el de la Rúa do Porto, en A Torre (1.770).

El proyecto "Arroupa Santiago" se vertebra a través de una sociedad limitada cuyo objetivo es proporcionar un trabajo a personas desempleadas en situación de exclusión social. Su funcionamiento se basa en la recogida da ropa usada donada y en su acondicionamiento para la posterior venta, en tiendas también gestionadas por Arroupa, como prendas de segunda mano o como telas. La ropa más pasada de moda que no tiene salida comercial aquí, se destinará a los países en vías de desarrollo, donde si la tiene.

La buena acogida que la iniciativa está teniendo entre los vilagarcianos resulta muy positiva teniendo en cuenta sus vertientes social y medioambiental. Conviene recordar que además de colaborar con el proyecto de reinserción social y laboral para personas en situación de emergencia que desarrolla Cáritas, usando estos contenedores también se evita que la ropa usada acabe en la bolsa de basura. De este modo, se reduce el volumen de residuos sólidos urbanos que se gestionan desde Sogama, sistema que tiene mayor coste ambiental que el buen hábito del reciclaje y la reutilización de la ropa.