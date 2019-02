El PP de O Salnés ofrece su "estabilidad" frente al "caos" de parte de la izquierda

Seriedad y estabilidad frente a caos y peleas internas. Ese es el mensaje que el Partido Popular de O Salnés esgrime tras el acto de presentación de todos los candidatos de Galicia en las elecciones municipales del 26 de mayo, que se celebró ayer al mediodía en el Pazo de Congresos de Santiago.

Uno de los más elocuentes a este respecto fue el alcalde de Vilanova, y presidente de la Mancomunidade do Salnés, Gonzalo Durán, que lanzó una pulla al gobierno vecino de Cambados para ejemplificar su argumento de que las coaliciones entre partidos terminan a veces como el rosario de la aurora. "Lo único que le pido a los vecinos de Vilanova es que miren si en estos años se hicieron cosas o no, y si se han implantado servicios gratuitos y útiles para la ciudadanía. Otras fuerzas políticas son como jaulas de grillos. No hay más que ver lo que pasó en Cambados, que en cuatro años no hicieron nada, excepto pelear entre ellos".

Alfonso Gallego, candidato a la Alcaldía de Vilagarcía, ahonda en la misma tesis. "El electorado podrá escoger entre la seriedad o una amalgama de siglas, disputas internas e improvisaciones". "En Vilagarcía, la radiografía es paradigmática: el gobierno sigue de espaldas a los ciudadanos y se apoya en formaciones de izquierdas que se desintegran a medida que se acerca el 26 de mayo. Los populares somos sinónimo de seriedad y estabilidad. No hay más que ver como otros no son capaces ni de decidir con quien se presentan". Alfonso Gallego, que acudió a Santiago con buena parte de su equipo, añade que "estamos preparados e ilusionados para afrontar las elecciones del cambio en Vilagarcía".

El candidato popular añade que el mandato del socialista Alberto Varela "está suponiendo un caos", y que "esta ciudad necesita un gobierno fuerte que le haga recuperar su posición a nivel provincial y autonómico".

Otros municipios

Beatriz Castro, de O Grove, dijo que se presenta a estos comicios porque "en O Grove estamos cansados de falsas promesas, de mentiras y de proyectos que no se dan hecho realidad".

José Luis Pérez, de Meis, sostiene que "en un lado, tenemos proyectos de futuro (por el PP), y en el otro no hay nada". "Lo único que quieren es quitarnos a nosotros", añadió el regidor.

Otra cara nueva en la comarca es Carlos Viéitez, que será el relevo de Lourdes Ucha en Meaño. Afirma que su principal objetivo será contribuir a "mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de una gestión eficaz, esfuerzo y unidad".

El Partido Popular luchará en estos comicios en Sanxenxo con Telmo Martín, que empieza la carrera electoral desde la posición de alcalde, mientras que en Ribadumia intentará recuperar el bastón de mando con una cara nueva, Martín Vázquez Chantrero.

Los conservadores intentarán también recuperar la plaza de Cambados con Luis Aragunde, y su asalto al eterno bastión socialista de A Illa corresponderá a Juan José González Vázquez, otro histórico del partido en la comarca.