Reclama a Fernando Meis "que no se rían de los vecinos" e insta a su partido a seguir el ejemplo de la Diputación

José Cacabelos dice que hasta ahora no quiso salir al paso de las críticas vertidas por la oposición "porque he estado negociando y era necesario no generar más ruido para poder hacer las cosas con tranquilidad para conseguir lo verdaderamente importante, que es que proyectos como el del Auditorio se lleven a cabo".

Pero "ha llegado el momento de poner las cosas claras, aunque las críticas gratuitas que lanza el PP se caen por su propio peso". Pero después de que Fernando Meis, el portavoz de los conservadores, asegurara que la Xunta sí invierte en O Grove, replica que "nadie salvo el PP sabe de esas inversiones, por lo que los reto a aportar datos".

Ironiza asegurando que "aquí no invierten, salvo que nos equivoquemos de pueblo y en Galicia exista otro 'Grove', y únicamente podemos hablar de los 450.000 euros para la reforma de la guardería después de muchísimos años de espera y reivindicación social porque estaba en estado lamentable".

Al margen de eso, asume, "las inversiones se limitan a un semáforo en Ardia, cambio de ventanas en algún colegio, la mitad del dinero para el comedor del Rosalía, algún asfaltado y poco más? Esa es la patética inversión de la Xunta en O Grove".

Por el contrario "le reclamamos la reforma de la explanada de O Corgo y nada sabemos; reivindicamos nuevo puerto pesquero para después conseguir el deportivo y tampoco responden; planteamos que aporten dinero para el centro de salud, y nada de nada; reclamamos desde hace años el desdoblamiento de la vía rápida hasta A Lanzada y tampoco hacen caso".

Alega el alcalde que "podríamos hablar de muchas actuaciones pendientes más, e incluso de la ampliación del puerto de Porto Meloxo, del que tampoco nos han contado nada".

Incluso recuerda que la plaza de abastos "fue construida por el Concello y es titularidad de Portos sin que la Xunta aportara absolutamente nada; y lo mismo pasa con las aceras de Beiramar, que estamos renovando nosotros aunque la Xunta lo considera terreno suyo, como sucede con los jardines donde vamos a instalar la pista de skate".

Puesto a hacer reproches, y dado que Fernando Meis presumió de que la Xunta construyó la depuradora, Cacabelos replica que "así fue, pero fue la Xunta del PSOE, siendo presidente Emilio Pérez Touriño y conselleiro de Medio Ambiente Pachi Vázquez, la que abrió el proceso de licitación y la dejó adjudicada antes de que llegara el PP". Por cierto, un partido, lamenta, "que quería situarla en el puerto, donde iba a ser una auténtica bomba para la ría y las gentes del mar".

Meis también sacaba pecho por el polideportivo, "y debo recordar que esa también fue una iniciativa del cuatripartito que yo presidí en mi anterior mandato y de la Asociación do Deporte Meco (ADM), que logró que se hiciera realidad después de muchos años con ayuda de la Xunta del PSOE y el BNG y de los exconcejales Carlos Álvarez (BNG) y Alfredo Bea (PGD)".

Pero Fernando Meis "tiene la poca vergüenza de presentar como del PP esas inversiones que, como sucede con el Auditorio, ellos ni siquiera respaldaron en el pleno, donde incluso rechazaban la ubicación elegida para la depuradora". De este modo Cacabelos garantiza que "en cuatro años del bipartito en la Xunta invirtió más que el PP en los últimos ocho, ya que el gobierno de Pérez Touriño también puso un millón de euros para los depósitos de agua, 600.000 para adecuar el aparcamiento de O Corgo, otros 600.000 para modificar la calle Xoán XXIII o los 700.000 para el edificio administrativo, a los que se sumaron más de tres millones del Estado central con el PSOE de Zapatero a través del Plan E".

Es por todo ello que "pido al PP de O Grove que no intente reírse de los vecinos y presione en la Xunta para que empiece a gastar dinero en nuestro pueblo como ya hace la Diputación, que en solo cuatro años lleva 5,5 millones de euros empleados dejando patente su claro compromiso con los grovenses".