Giráldez halla lagunas urbanísticas y legales en el parque acuático de Meis

El PSOE de Meis también duda que la tramitación del parque acuático se esté haciendo correctamente. La portavoz de esta formación en el Concello, Marta Giráldez, remitió ayer un comunicado en el que quiere dejar claro en primer lugar que "el grupo socialista está a favor de la construcción del parque acuático". Pero añade acto seguido que existen una serie de presuntas irregularidades que plantean dudas que el alcalde, José Luis Pérez, no es capaz de resolver.

En primer lugar, Giráldez aduce que mientras en el Plan Especial es el Concello el que aparece como promotor de la obra, en la memoria del proyecto de urbanización se cita a una empresa. La portavoz socialista teme que esta discordancia entre los documentos deje en un limbo legal una eventual responsabilidad jurídica, y afirma que el alcalde no supo responder en el pleno a la pregunta de a qué se debían la discrepancia.

Los socialistas se quejan también de que "falta en la exposición el informe de impacto ambiental", y de que mientras en el Plan Especial se dice que en el "acuapark" tendrá que haber una depuradora, en los planos ésta aparece junto a la autovía, fuera de la instalación. Es más, según el PSOE, en la memoria del proyecto se dice que el Concello ha solicitado a la Xunta que financie la construcción de dicha depuradora, pero que Pérez no supo o no quiso decir en la sesión de esta semana si el gobierno autonómico había aceptado o no.