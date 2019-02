Aragunda saca adelante sus mociones sobre "Fariña" y las guardias nocturnas de la Policía Local

El Partido Popular de Cambados ha logrado sacar adelante dos de las mociones que presentó al pleno del jueves pasado, una tarea que no suele resultar sencilla cuando se está en la oposición. Así, la formación que lidera Luis Aragunde recibió el apoyo unánime de la corporación en su propuesta de dirigirse a los medios de comunicación que llamaron "Fariña F.C." al Cambados, para mostrarles el enfado de la corporación y exigirles una disculpa. La actual directiva del club deportivo ya mostró en su día su indignación por la desafortunada alusión al narcotráfico que hicieron al menos dos medios de tirada estatal al referirse del Cambados. Asimismo, se aprobó la moción del PP instando al gobierno municipal a recuperar las guardias nocturnas de la Policía Local durante los fines de semana. En este caso, el texto se aprobó porque el gobierno al completo se abstuvo en la votación. Aragunde mostró ayer su decepción con el cuatripartito. "Lo que han hecho es ponerse de perfil ante el problema y decirle al pueblo de Cambados que no necesitamos policía por las noches. Y eso no es verdad. Las patrullas por las noches tienen un efecto disuasorio".