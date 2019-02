Teléfonos móviles y carteras, los artículos que más extravían los vilagarcianos

La mayor parte de los artículos que los ciudadanos y los trabajadores de diversos servicios municipales encuentran en la vía pública van a parar a las dependencias de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa. Sus efectivos los tienen en depósito a la espera que los reclamen sus propietarios. Ahora han publicado una lista con todos los objetos que aún esperan por su dueño. Entre los más numerosos están los teléfonos móviles y las carteras con y sin documentos.

La relación de los objetos recogidos a lo largo del año 2018, y que aún no han podido ser entregados a quienes los extraviaron, indica que hay un total de 18 teléfonos móviles; 10 carteras, 10 bicicletas, 4 unidades de documentación variada (DNI y tarjetas cuyos titulares no han sido localizados), 3 relojes, 2 joyas (pulseras), un bolso, una báscula industrial, un patinete, un boleto de lotería de la Once, un casco de bici, una cámara de fotos, un bluetooth, así como cierta cantidad de dinero sin documentación; varios pares de gafas de sol y graduadas, y llaveros con llaves de todo tipo.

A principios de este año la Policía Local pudo reunir a dos familias de Vilagarcía en relación con la pérdida de unos billetes de lotería, ya que días después de la denuncia por el extravío de los mismos, una mujer llamaba para decir que había encontrado en la calle una cartera con números de lotería. Los agentes municipales comprobaron que coincidían y los reunieron para oficializar la entrega personalmente.