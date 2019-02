El Sergas garantiza a Ribadumia y A Illa que tendrán un pediatra, pero será compartido

Los alcaldes de Ribadumia y A Illa regresaron ayer con diferentes sensaciones de la reunión mantenida con los directivos del Sergas. El primero de ellos se mostraba relativamente satisfecho; el de A Illa tenía un sabor de boca agridulce. Porque, por un lado, pueden estar tranquilos, ya que la Xunta se compromete a mantener el pediatra en ambas localidades de forma indefinida, hasta que se reincorpore el titular de la plaza, que ahora está de baja. Pero, por otro lado, su viejo objetivo de contar con un pediatra a tiempo completo en sus municipios está muy lejos en el horizonte.

David Castro, alcalde de Ribadumia, y su homólogo de A Illa, Carlos Iglesias, fueron recibidos por el gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, José Ramón Gómez, y el director de Procesos de Soporte, José Seco, para hablar del futuro del servicio pediátrico en ambas localidades, puesto que ayer finalizaba el contrato del médico que atendía a los vecinos desde mediados de enero.

Y los directivos del Sergas han garantizado que el facultativo no se irá hasta que regrese el titular. Éste último está de baja desde noviembre, por lo que las familias tenían que acudir con sus niños a los médicos de cabecera de sus respectivas localidades o, si querían que los viesen pediatras, a desplazarse hasta el centro de salud de Cambados o al Hospital do Salnés. A principios de enero, la paciencia de los vecinos y de los gobiernos municipales se agotó, y el día 11 ambos alcaldes dieron una conferencia de prensa, en la que anunciaban el comienzo de una serie de medidas de presión, incluida una recogida de firmas.

Unos días después, el Sergas enviaba un pediatra sustituto por un plazo de medio mes, que expiraba ayer, aunque ahora se ha prorrogado. "También se consiguió que los responsables del área sanitaria se comprometiesen a no amortizar en ningún caso la plaza de pediatría existente", dice David Castro.

El regidor de Ribadumia realiza una valoración positiva del encuentro, no solo porque se mantiene el pediatra, sino porque, según el gobierno municipal, el Sergas se ha mostrado sensible con las quejas de Ribadumia porque no se cubrieron las vacaciones de los médicos en verano.

A este respecto, Castro asegura que "se ha conseguido el compromiso de que se tendrá en cuenta en la sustitución de los médicos de familia que no quede un solo médico en el centro de salud para atender a los usuarios de los dos cupos y las urgencias de pediatría, para evitar las situaciones ocurridas el pasado verano".

Carlos Iglesias

Tanto Ribadumia como A Illa sostienen que tienen derecho a un pediatra en exclusiva, al contar en ambos casos con unos 700 niños y adolescentes menores de 14 años, pero por el momento no podrá ser.

Sobre esto, el alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, ha dicho que "entendemos perfectamente las explicaciones técnicas de la gerencia, que está trabajando con lo que tienen. Pero nosotros entendemos que este asunto requiere también de una explicación política", por lo que sigue demandando que les reciba el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. Así las cosas, al menos en el caso de A Illa van a mantener la campaña de recogida de firmas, "porque nuestro compromiso es con los vecinos, para que reciban un servicio sanitario mejor del que están recibiendo".