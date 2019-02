Gonzalo Durán: "Yo no blanqueo a Fátima Abal, no me parece de recibo"

El alcalde de Vilanova y presidente de la Mancomunidade no acudió al pleno celebrado en Vilagarcía, en el que se aprobó un acuerdo contra la imagen que se proyecta fuera de Galicia sobre la ría de Arousa, vinculándola con el narcotráfico, una propuesta que ha puesto encima de la mesa la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN).

Los motivos de Durán para no acudir son contundente: "Yo no blanqueo a Fátima Abal, la alcadesa de Cambados, no blanqueo a nadie, hay un tema que deben aclarar en Cambados, no es asunto mío, pero yo no blanqueo a Fátima Abal, no me parece de recibo. Hay una pequeña diferencia, como decían en el Nuevo Testamento, de sepulcros blanqueados ya tenemos bastante".

Estas declaraciones hacen alusión a una denuncia presentada contra la alcaldesa por su vinculación con una empresa que estaría relacionada con un contrabandista, una situación que se analizará en sesión plenaria de la villa del albariño a instancias del Partido Popular.

El ataque de Durán no se limita solo a la alcaldesa de Cambados, sino que manda un mensaje a la Fundación Galega contra o Narcotráfico. "Creo que si es una cosa de alcaldes, debería tratarse en la comarca, no en un pleno de Vilagarcía donde no pintamos nada. ¿A que vamos los alcaldes a un pleno de Vilagarcía, donde no podemos intervenir, a posar para una foto?", manifestó.

Mancomunidade

Durán también aprovechó para recordar que "cualquier resolución que debamos tomar a nivel comarcal, como fue el punto de encuentro, hay un ámbito que es la Mancomunidade, a la que en Vilagarcía llevan mucho tiempo tratando de quitar protagonismo porque no la controlan. De ahí vienen las campañas de desprestigio hacia mi persona".