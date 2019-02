Carlos Iglesias intentará reeditar la mayoría absoluta para el PSOE de A Illa

Carlos Iglesias volverá a ser en mayo próximo el cabeza de cartel del PSOE de A Illa en las elecciones municipales. Los socialistas isleños celebraban anoche en su sede una asamblea para elegir el candidato en los comicios, y el único que presentó candidatura fue Iglesias. "Consideramos que este equipo de gobierno hizo durante los cuatro últimos años un trabajo que no fue malo", plantea Iglesias, quien explicó que "tengo proyectos a largo plazo por los que me gustaría seguir trabajando". Sobre esto, citó las políticas de bienestar social o la construcción de un nuevo centro de salud. Su compañero y predecesor en la Alcaldía, Manuel Vázquez, como secretario general indicaba que "estamos trabajando en un proyecto vivo para seguir construyendo pueblo y queremos seguir haciéndolo con los vecinos de A Illa, porque tenemos algo que ofrecer, no como otros; nosotros no somos un trámite", explicaba ayer el secretario.

"Queremos que A Arousa siga siendo un referente cultural, medioambiental y digno, para que la gente se sienta orgullosa de vivir aquí, Sabemos lo que queremos, no como otros, que hoy se presentan, mañana no y pasado vuelven otra vez", explicó.

Carlos Iglesias tiene 37 años y es licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela. Entre 2011 y 2015 formó parte del grupo de gobierno de Manuel Vázquez, ocupándose de las áreas de Urbanismo y Personal. En 2015 asumió el liderazgo del proyecto socialista, y obtuvo la mayoría absoluta. Durante el mandato que está a punto de expirar se ocupó de los asuntos relacionados con el Urbanismo y las cuentas. En su elección, que fue por unanimidad, participaron 40 militantes, el 80% de los afiliados. El planteamiento, explicaba ayer Vázquez, es "un proyecto abierto a la sociedad, en el que todos los participantes son importantes, independientemente del número que ocupen".

A los socialistas de A Illa no les queda más remedio que aspirar a lo más alto. Con más de medio centenar de militantes, es una de las agrupaciones más sólidas de la comarca de O Salnés, y la única que puede presumir de no haber cedido nunca la Alcaldía. De modo que no solo le vale la victoria en las urnas, sino que intentarán revalidar la mayoría absoluta de hace cuatro años.

El secretario de Organización del PSOE de A Illa, Luis Arosa, plantea que el mensaje que intentarán transmitir a sus vecinos de aquí al 26 de mayo es el mismo en el que vienen insistiendo desde 2011. "Nuestro lema era que esto era una Illa para las personas, y queremos seguir en esa línea. Queremos mantener el bienestar social y luchar por nuestros derechos, como el centro de salud o un pediatra a tiempo completo". Luis Arosa hizo también mención a la importancia del apoyo ciudadano.