El PP garantiza que la Xunta invierte en O Grove y tacha a Cacabelos de prepotente

El PP se remonta en el tiempo para recordar la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de O Grove y del pabellón de Monte da Vila, al igual que piensa en el futuro para asegurar que se invertirán más de un millón de euros en las tres próximas anualidades para ampliar el dique de abrigo de Porto Meloxo. De este modo los conservadores tratan de demostrar que la Xunta "sí invierte" en el municipio, y de paso quiere desmontar la teoría del alcalde socialista José Cacabelos, quien insiste en que el Gobierno de Galicia margina a su pueblo.

Es Fernando Meis, el portavoz del grupo municipal popular, el que escribe este nuevo capítulo de la habitual gresca política en la villa y carga contra un regidor que "hace gala de una actitud prepotente y déspota que nos lleva a preocuparnos, ya que es una persona joven que ostenta un cargo de responsabilidad y por tanto no debería propiciar el alarmante déficit democrático actual".

Pero no solo eso. Tras destacar que la ampliación de Meloxo "se ha logrado gracias a la gestión que hicieron los bateeiros y el propio PP local, porque si de Cacabelos dependiera no se haría", Meis espeta que es el alcalde y no la Xunta "el culpable de que O Grove no tenga un nuevo centro de salud", y todo porque "no tiene aprobado el PXOM".

Recuerda que "en una reunión de portavoces, el 19 de abril del año pasado, indicó que dadas las condiciones urbanísticas" de la parcela de As Touzas elegida solo podría construirse el edificio médico "previa aprobación de un PXOM que cambiara la catalogación del suelo para ponerlo a disposición de la Xunta, pero no lo consiguió, y como no tenemos ese planeamiento urbanístico no podemos tener ese centro asistencial, de ahí que lo culpemos a él y no al Sergas".

Por los motivos expuestos deduce Fernando Meis que "no es que la Xunta no invierta, ya que lo hace en todos los municipios, independientemente de su color político; el problema es el alcalde, ya que Cacabelos es incapaz de sentarse a negociar para llegar a acuerdos, optando siempre por una política de confrontación con el Gobierno de Galicia, y lógicamente los que salen perdiendo son los vecinos".

Asimismo, tras cuestionar las gestiones del primer edil en relación con el Auditorio Escuela de Música y la desafectación de los terrenos de O Corgo, Fernando Meis llega a decir que Cacabelos "se queja del estado de la plaza de O Corgo, pero si puede construir el parque de skate que anunció también puede mantener la plaza en condiciones dignas".

Otro de los asuntos a los que se refiere el portavoz del PP hace referencia a la Policía Local, pues se trata de "otra muestra más de la incompetencia e incapacidad del alcalde, porque es incapaz de cubrir las bajas y tenemos 6 policías de 17 posibles, llegando a decirnos que el PP debe hacer gestiones cuando resulta que él es el alcalde y cobra un buen salario por ello".

Al hilo de esto replica que "si no es capaz de hacerlo personalmente lo mejor es que se marche y no se presente a la reelección".

Para terminar, Fernando Meis sostiene que el alcalde grovense "se llena la boca hablando de democracia, pero no predica con el ejemplo y se dedica a impedirnos hablar e incluso a insultarnos".