La abogada de la víctima anuncia que solicitará el ingreso inmediato en prisión del condenado, aunque es consciente de la alta probabilidad de que la defensa recurra la sentencia ante el TSXG. De hecho la acusación particular también sopesa hacerlo, al considerar que deberían dictarse 16 años de prisión, no once con cinco de libertad vigilada.

El juicio se celebró el pasado mes de octubre. El fiscal solicitaba 15 años de cárcel por un delito continuado de violación y tres por maltrato habitual, delito del que el encausado fue absuelto. La acusación particular calificó los hechos en los mismos términos que el Ministerio público, si bien añadió la petición de un delito leve de injurias del que también fue absuelto.