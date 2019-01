"La cosificaba, el desprecio era constante"

Dolores Salgueiro es la abogada de la víctima. Estaba de guardia cuando ella puso la denuncia y a día de hoy continúa siendo su letrada en el turno de oficio. "Da igual que el servicio sea de pago o gratuito para el cliente. En esta profesión estamos por vocación y muchas veces sobrepasamos nuestra labor", defiende Salgueiro.

En cuanto al fallo judicial de la Audiencia de Pontevedra que condena al agresor de su clienta a once años de prisión, la abogada señala que es ejemplarizante en cuanto a que considera que los hechos denunciados han sido constitutivos de un delito continuado de violación, "sobre todo en estos tiempos", en alusión a la sentencia de la Manada, que condenó a los procesados por abuso sexual.

Además, Salgueiro ensalza "el trato y sensibilización con todo lo que había ocurrido" por parte de todas las magistradas del caso, pues concluyeron que el relato de la joven cambadesa "era muy coherente y sin exageraciones".

En relación a la situación que ha sufrido la víctima por parte de su expareja, la letrada con despacho en Dena (Meaño) advierte que "el desprecio era constante y las amenazas iban creciendo, la cosificaba y la controlaba". Reivindica que "las mujeres tenemos derechos y no podemos ser tratadas como cosas, es una cuestión de respeto y de libertad de las personas. Cuando digo no es no".