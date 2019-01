Condenan a un ribadumiense a 11 años de cárcel por violación continuada a su expareja

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de condenar a J.M.L.M, un vecino de Ribadumia de 29 años, a once años de prisión y cinco de libertad vigilada como responsable de un delito continuado de violación -que absorbe un delito continuado de amenazas de género- hacia su expareja, una joven de Cambados de 30 años con la que tiene un hijo en común nacido en 2012. Además, no podrá acercarse a la víctima, a los lugares que frecuenta ni establecer comunicación alguna con ella durante un periodo de quince años. Deberá indemnizarla con 25.000 euros por daño moral.

Las magistradas Cristina Navares Villar (ponente), Nélida Cid Guede y María Jesús Hernández Martín relatan en la sentencia que el encausado, "con antecedentes penales no computables", mantuvo con la víctima una relación sentimental "análoga a la conyugal" durante aproximadamente cinco años que terminó a mediados de agosto de 2015. Fue ahí cuando comenzaron los problemas.

La mujer se quedó con su hijo residiendo en la casa de Sisán (Ribadumia) en la que había convivido con su pareja hasta la ruptura. El hombre comenzó a hostigarla aprovechando que conservaba una llave de la vivienda, en la que se presentaba "prácticamente a diario sin importarle contar con el consentimiento" de su exnovia. De hecho, una vez en el interior, la interrogaba acerca de con quién o dónde había estado y le revisaba el teléfono móvil.

Según reza la sentencia de la Audiencia dictada el 24 de enero, la víctima le respondía que podía hacer lo que quisiera porque ya no estaban juntos y él comenzaba a decirle "que si la veía con otros los iba a matar", "no sabes a lo que puedo llegar", "vas a saber quién soy", "vas a conocer a un hijo de puta" y expresiones de este tipo.

Otras veces le levantaba el puño en ademán de agredirla pero sin llegar a tocarla, pues "si le denunciaba era su palabra contra la de él". "En otras ocasiones, enfurecido, desplegaba violencia sobre diferentes objetos" -reza el fallo-, llegando a romper de un puñetazo la mampara del baño estando la víctima dentro y a fracturar la ventanilla de la furgoneta cuando se encontraban su exmujer y su hijo en el interior. "Y en este clima de amedrentamiento y con la intención de satisfacer su apetito sexual, al menos en ocho ocasiones la obligó a mantener relaciones sexuales con él, produciéndose estas siempre con penetración vaginal", añade la resolución judicial.

En estos episodios, J.M.L.M. ordenaba a su expareja que se desvistiera y al negarse esta y decirle que abandonase el domicilio, "que no quería más contacto con él, volvían las amenazas, la agarraba del cuello contra la pared y le decía "desvístete, que tengo prisa", terminando la víctima por acceder a las pretensiones del encausado ante el temor que sentía". La cambadesa reconoció que nunca le pegó para mantener relaciones sexuales, pero que por mucho que le dijese que no quería acostarse con él, que se marchase, el ahora condenado hacía caso omiso.

El detonante fue el 29 de septiembre de 2015, mes y medio después de que rompiesen la relación. Ese día, el procesado, sabiendo que su exnovia iba a ir a recoger al niño al colegio, le envió varios mensajes de Whatsapp para que después pasase por su casa (él vivía con sus padres), y al contestarle ella que no, que iría más tarde, el agresor le dijo que quería ahora, que fuese sola al colegio "porque voy a estar allí, y si no, hay lío".

La víctima acató la orden. Fue sola y el encausado se acercó a la furgoneta, propiedad de la madre del condenado. Lo primero que hizo fue cogerle el móvil para mirarle los Whatsapp. La obligó a que fuese detrás de él en el vehículo; ella se negó y él le quitó el móvil y las llaves del coche nuevo. La chantajeó diciéndole que si las quería recuperar, le siguiera en la furgoneta.

La mujer así lo hizo. Según relata el fallo, llegaron a un descampado, él se subió a la furgoneta y le revisó el bolso, llevaron al menor a casa de los abuelos paternos y después la expareja regresó en la furgoneta al lugar donde había dejado el encausado su vehículo.

Durante el trayecto él le reprochó que no le contestara a los mensajes y ella le dijo que solo tenían en común su hijo y que no hacía falta más contacto. Entonces el encausado se bajó de la furgoneta y se puso por el lado del conductor, diciéndole a la víctima que la había llevado allí "para estar con ella". Ella le dijo claramente que no quería y que si le tocaba lo iba a denunciar. Lo empujó y se agarró al volante, pero al empujarlo, le dio en la herida que el agresor tenía en el brazo y él reaccionó levantando el puño. Ella pensó que la iba a golpear y soltó el volante, poniéndose los brazos delante de la cara, momento que aprovechó el condenado para bajarle los pantalones. "Ella lo empujó pero él le levantó las piernas y se metió entre ellas; la empezó a tocar y a pasarle la lengua por los genitales; ella intentó irse a la parte de atrás de la furgoneta pero él se puso encima y la penetró vaginalmente", dice literalmente la resolución.

Control del móvil

Cuando terminaron, la víctima se fue al asiento del conductor, momento en que empezaron a entrarle mensajes en el móvil y ella lo cogió. Él empezó a revisar el terminal y vio una conversación de su expareja con una amiga en la que le hablaba de un chico que había conocido, por lo que el agresor se puso furioso y la empezó a interrogar, llegando a romper la pantalla del teléfono.

Ella se asustó, empezó a llorar y echó a andar. Él fue detrás, le dijo que subiera a la furgoneta y fueron a buscar al niño. Posteriormente la víctima puso denuncia en la Guardia Civil.

Las juezas destacan que el testimonio de la víctima es "coherente, sin fisuras" ni excesos, convincente y claro y ha permanecido inalterado a lo largo del tiempo. Además del relato, hay un informe forense positivo en semen humano en las muestras de la chica y un análisis de ADN que coincide con el perfil del agresor.