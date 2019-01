Catoira promove o comercio local, o galego e a reciclaxe

O Concello de Catoira ven de anunciar que para "fomentar o uso do galego de forma transversal en todos os eidos da vida da cidadanía", e tamén para dar un pulo ó comercio de proximidade, posto que "ten un importante papel nesta tarefa como dinamizador das vilas", está levando a cabo unha campaña que consiste no reparto de 1.500 bolsas.

Deste xeito quere concienciar á poboación "sobre a necesidade de apoiar ao comercial local, ao mesmo tempo que se fomenta o uso do galego e a reutilización das bolsas da compra", explica o alcalde, Alberto García García.

As devanditas bolsas de material reciclable incorporan o logo do Concello e o lema "Eu merco en Catoira", repartíndose entre tódolos establecementos comerciais do Concello para que as entreguen de balde aos seus clientes.