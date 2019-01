Descubren nuevas especies de moluscos en Arousa

"A pesar de ser una potencia mundial en el sector de la pesca, Galicia es también una región donde el desconocimiento de las especies marinas que nos rodean es generalizado, a pesar de existir un universo entero de formas de vida fascinantes", argumentan en el GEMM. Lo que proponen los investigadores es descubrir "seres increíbles que se desarrollan en un mundo que, aunque muy próximo, a menudo se nos antoja a años luz de distancia".

El Grupo de Estudio del Medio Marino (GEMM), con sede en el Concello de Ribeira, ha publicado en el último número la revista especializada "Cahiers de Biologie Marine", de la estación biológica de Roscoff, en la Bretaña francesa, un trabajo de cuatro de sus miembros en el que da cuenta de la localización de nuevas especies de moluscos en Arousa.

Esta aportación científica, que lleva por título "New shallow-water nudibranch records (Mollusca: Gastropoda: Heterobranchia) from North West Atlantic coast of Iberian Peninsula", cita por vez primera en España dos especies de nudibranquios, así como otras dos que se identifican por primera vez en Galicia.

Los descubridores son Bruno Almón, Jacinto Pérez, Juan E. Trigo y Diego Ferreras, quienes indican que tales especies con moluscos hallados en la ría de Arousa.

El hallazgo científico

En concreto las especies citadas son la Atagema gibba y la Onchidoris bilamellata, tratándose en ambos casos de las primeras citas para la Península Ibérica y de las registradas más al sur del continente; la Flabellina affinis, que aparece por primera vez en Galicia; y de la Armina maculata, que es igualmente la primera cita para Galicia y la localizada más al norte para esta especie.

Hay que recordar que el GEMM se fundó en 2010 y en su primer lustro de trabajo el equipo de investigadores y biólogos que lo componen localizaron cinco especies nuevas para la ciencia, de las cuales tres eran platelmintos (animales invertebrados) y dos, moluscos gasterópodos.

Además de siete nuevas citas para el Océano Atlántico, entre ellas cuatro de moluscos (tres gasterópodos y una especie de bivalvo) y tres de platelmintos.

También registraron dos nuevas citas a nivel europeo, ambas referidas a crustáceos y tres primeras citas para la Península Ibérica, como fueron una especie de gasterópodo, otra de platelminto y una de crustáceo.

En ese mismo periodo dieron cuenta de una segunda cita para un gasterópodo en la Península Ibérica y 37 nuevas citas para Galicia, en este caso correspondientes a 19 moluscos (3 bivalvos, 16 gasterópodos), 7 platelmintos, 6 crustáceos, 2 peces, un cnidario, un nemertino y un porífero.

Localización, catalogación y divulgación

Y desde entonces esta unidad de localización, catalogación y divulgación de especies siguió trabajando y localizando nuevas especies en Galicia, algunas desconocidas para la ciencia a nivel mundial.

En febrero de 2017, por ejemplo, daba cuenta de la localización de un gusano plano que puede llegar a medir 25 milímetros cuando está en movimiento al que bautizaron como Laqueusplana bocki.

Con todos estos antecedentes, no es de extrañar su importante papel en la elaboración del "Atlas de histopatología: moluscos bivalvos marinos de Galicia", del "Inventario de la biodiversidad marina de Galicia" y de la "Guía de moluscos marinos de Galicia", presentados hace unos meses.

En la citada guía, por ejemplo, el GEMM incorporaba tres nuevas especies de moluscos descubiertas para la ciencia que habían sido descritas por sus miembros, al igual que todas aquellas "que han supuesto la primera cita para aguas gallegas, para la Península Ibérica o para el Océano Atlántico, que sobrepasan ya de largo el medio centenar", explican en la entidad.

Mejorar el conocimiento

Desde este centro de investigación arousano inciden en que Galicia, "a pesar de ser una potencia mundial en el sector de la pesca, es también una región donde el desconocimiento de las especies marinas que nos rodean es generalizado, a pesar de existir un universo entero de formas de vida fascinantes ".

De ahí la importancia de su trabajo para localizar "seres increíbles que se desarrollan en un mundo que, aunque muy próximo, a menudo se nos antoja a años luz de distancia".