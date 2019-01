El chorlitejo patinegro, Ave del Año 2019 en España

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) cerró hoy las votaciones y ya designó al Ave del Año en España. Se trata del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), una especie sobradamente conocida en Galicia, por tratarse de un pequeño y nervioso pájaro de playa cuya supervivencia está amenazada, de ahaí que se desarrolle un plan de preservación en localidades como O Grove y playas como A Lanzada.

La entidad conservacionista explica que tras ganar la votación popular el chorlitejo patinegro se convierte en la primera limícola que consigue el título de Ave del Año. Y ya anuncia que con este reconocimiento popular impulsará acciones para mejorar la conservación y concienciación de esta ave durante todo el ejercicio.

Como había explicado FARO, el chorlitejo patinegro, conocido en Galicia como "píllara das dunas", competía en este concurso con el alcaudón real y el aguilucho cenizo.

Y se aclaraba que la "píllara" es una pequeña limícola de movimientos nerviosos que recorre las playas en busca de alimento, como los pequeños vertebrados que encuentra entre las algas acumuladas sobre la arena.

Hablando a modo de fábula SEO presentaba a la "píllara" diciendo que "quizás mis pasitos cortos y rápidos sean lo que más me pueda caracterizar si me ves en alguna playa del Mediterráneo, del Atlántico de Andalucía, Canarias o en algún punto de la costa gallega; el turismo sin control me está afectando de manera considerable".

Además de explicaba que figura en el Libro Rojo de las Aves de España en la categoría de Vulnerable y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Cabe recordar que las escasas parejas reproductoras existentes encuentran en O Grove uno de sus últimos refugios, de ahí que se trate de una de las especies más populares y mejor valoradas en la localidad arousana y toda la comarca.

Este pequeño pájaro, según detalla SEO, "presenta una distribución que en la península ibérica abarca todo el litoral mediterráneo, el litoral atlántico de Andalucía y algunos puntos de la costa gallega, así como en diversas localidades del interior de Andalucía y Castilla-La Mancha; además de reproducirse también en Baleares y Canarias. En Europa se estima una población de 23.000-41.000 parejas".

También indican que "la población española se ha establecido en 5.000-6.000 parejas, con una cifra mínima de unas 2.500".

La citada entidad empieza a difundir el papel del chorlitejo lamentando que "no se dispone de información pormenorizada sobre su evolución nacional en los últimos años, aunque se sabe que en numerosas localidades peninsulares de cría su número ha descendido".