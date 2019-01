Un rinconcito de Carril que atesora si glos de historia

Moncho Bascuas Muñiz lleva más de treinta años creando en el bajo de una antigua casa de la calle Esperanza, en Carril. No hay un cartel que identifique el lugar como un taller de restauración de antigüedades, pero al pasar por delante del portalón verde que da acceso al negocio y que suele estar abierto puede verse un sinfín de objetos impregnados de historia y recuerdos a los que este vilagarciano da una segunda vida. Ahora, y desde hace más de dos meses, está dedicado casi en exclusiva a la restauración de un Cristo que languidecía en un trastero de la iglesia parroquial de Carril. La imagen, con la madera carcomida, carecía de rostro, cabeza, dedos de las manos, de los pies, ... Bascuas, de forma totalmente altruista, se ha afanado en reconstruir el Cristo con la esperanza de que abandone su letargo y la Iglesia vuelva a exponerlo al público, pues en su día participaba en la procesión del Santo Encuentro. Además, Moncho también esculpe y pinta.

Desde una callejuela de la localidad marinera de Carril, en el bajo de una antigua casa de piedra construida en 1816, Moncho Bascuas da rienda suelta a su creatividad y destreza desde hace treinta años para brindar una segunda vida a lo que algunos podrían tachar de trastos viejos. Pero no lo son. Además de restaurar todo tipo de antigüedades (muebles, lámparas, ...) con asombrosa habilidad, este vilagarciano también esculpe y pinta en el taller ubicado en el número 12 de la calle Esperanza.

No hay ningún cartel que lo identifique como tal, pero Moncho y su hermana Alicia son muy conocidos en la zona, pues aunque viven en Vilagarcía, pasan el día en Carril. "Hay gente que cuando pasea por la calle y desde fuera ve lo que tenemos dentro se acerca a mirar", comentan. Y es que al cruzar ese portalón verde que está abierto mañana y tarde, uno se convierte en testigo de los años de trabajo y de los siglos de historia que se esconden entre esas cuatro paredes, desde donde se contribuye a enriquecer el patrimonio cultural.

A día de hoy, lo que más llama la atención al entrar en el taller es un Cristo de 2,70 metros de altura (con la cruz) en el que Bascuas lleva volcado más de dos meses. Cada mañana y cada tarde. ¿Horas? Incontables. A raíz de los encargos que le encomendó el cura de Carril para restaurar unas imágenes de la iglesia parroquial (San Ramón, la Verónica y el Corazón de María) se puso a curiosear en el trastero del templo y descubrió un Cristo apolillado, desmembrado, sin rostro ni cabeza y, en defintiva, en un estado deplorable.

Hace años (Moncho y Alicia no lo recuerdan, pero los carrilexos más longevos sí) esta imagen de Jesucristo crucificado desfilaba por las calles del pueblo en la procesión del Santo Encuentro, en Semana Santa. Pero desde hace décadas permanecía guardada, víctima de la polilla y deteriorándose a pasos agigantados, en una clara situación de abandono. Y Moncho se propuso la ardua y minuciosa tarea de rehabilitar este Cristo -de forma desinteresada y altruista- con la mirada puesta en volver a exponerlo al público para que todos los carrilexos puedan de nuevo disfrutar de él. "A mí me encantaría que estuviese en la capilla de Cortegada", confiesa Alicia Bascuas, pues la Xunta ha elaborado un proyecto para rehabilitar la ermita de los Milagros, por lo que el traslado de la imagen no sería nada descabellado. "A mí con que esté en alguna iglesia me basta", se conforma su hermano.

El restaurador cree que el Cristo está hecho de madera de nogal, aunque no es fácil de adivinar debido al mal estado de la misma, totalmente carcomida. Los arreglos los hace con restos de "castaño antiguo" procedentes de muebles que tiene en el taller. "El nuevo no me gusta", admite.

Este vilagarciano ha tenido que esculpir toda la cara y la cabeza de Jesucristo, hacer los dedos de las manos y de los pies (estaban amputados), recomponer el pecho y también la lazada de las enagüillas.

En cuanto a la cruz, también presentaba un avanzado estado de deterioro, por lo que requirió un gran trabajo de restauración.

Moncho reconoce que es perfeccionista e inconformista. "El Cristo todavía no está terminado. No me gustó como quedó la cara y la estoy retocando. Hasta que me gusta una cosa no paro, como si la tengo que tirar y hacer de nuevo. En eso soy muy cabezón", dice mientras trabaja sobre la imagen de madera policromada.

Este restaurador creció entre muebles, pues el taller que él ahora regenta lo heredó de su padre. "Él empezó en los años 50. Primero con la leña y luego se pasó a los muebles, pero no restauraba, solo vendía", recuerdan los hermanos Bascuas Muñiz.

Moncho siempre ha sido muy curioso y en el campo de la restauración fue aprendiendo poco a poco, es autodidacta. No obstante reconoce que lo que realmente le apasiona no es la restauración de muebles, sino todo lo relacionado con la vestimenta y armas de época, material bélico y militar. De hecho ha confeccionado réplicas de cascos y escudos, y colecciona gorras de guerra. También elabora decorados de teatro.