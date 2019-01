Mi vecino tiene fibra óptica pero yo no

Una veintena de casas de la parroquia vilagarciana de Bamio se encuentran en una especie de zona de "sombra" tecnológica, pues a diferencia de las demás viviendas que los rodean, los vecinos de entre los números 8 y 46 de la recta de Vilar (la carretera vieja de Bamio) no disponen de conexión a internet a través de fibra óptica y deben conformarse con una velocidad de navegación notablemente inferior. Juan Carlos, José e Iván son tres de los vecinos afectados. Viven muy cerca unos de otros, en la misma calle, pero dos disponen de fibra y uno no. Y por el momento no hay visos de que la situación cambie.

Con el paso de los años internet ha ido adentrándose en los hogares con fuerza, y cada vez son más los arousanos que tienen un router en sus casas para navegar por la red, ya sea desde el ordenador de mesa, el portátil, la tablet, el teléfono móvil o la televisión. Hoy en día cualquier vivienda tiene la posibilidad de conectarse a internet, ya esté en el centro de una ciudad, en un barrio o en el rural. Pero no a la más alta velocidad. La llegada de la fibra óptica todavía sigue siendo una asignatura pendiente en muchas zonas. Una de ellas es Bamio, una parroquia de Vilagarcía ubicada en el norte del municipio, lindando con Catoira.

Lo que ocurre allí es un tanto peculiar, pues un grupo de casas de Vilar, en la carretera vieja de Bamio (PO-192), carece de cobertura de fibra óptica pese a estar rodeado de ella. Según relata uno de los afectados, Juan Carlos Álvarez, las viviendas hasta el número 8 pueden disponer de internet a la más alta velocidad. Pero los vecinos que residen entre el número 8 y el 46 no. Y se da la paradoja de que los que viven a partir del 46 vuelven a tener fibra. E incluso los de Vilar de Arriba, una zona menos habitada y más próxima al monte. También los de O Salgueiral, San Xoán, O Campanario y los de la Travesía de Vilar.

Es decir, que la inmensa mayoría de los vecinos de Bamio dispone de cobertura de fibra óptica salvo la veintena de casas situadas en un tramo de 200 o 300 metros de la recta de Vilar, que se han quedado aisladas. Y por el momento parece que las compañías no tienen entre sus previsiones cambiar esta situación. "Estoy rodeado de fibra pero soy prisionero de dos operadoras con una ADSL obsoleta", se queja Juan Carlos, vecino del número 32. Tras varios desencantos, decidió hacer la portabilidad a otra empresa y ya se ha encontrado con "la primera sorpresa": pese a haber acordado 20 megas, solo dispone de 6 reales frente a los -hasta- 600 que podría llegar a proporcionarle la fibra de existir en su tramo de calle. "Para compensar me rebajan 10 euros la factura y me mandan un router híbrido con 4 gigas para alcanzar la velocidad de los 20 megas", señala, resignado, este vecino de Bamio.

Al preguntar en la compañía telefónica el motivo de que esta veintena de casas quedase "marginada" sin fibra con respecto a las del entorno, la respuesta no fue demasiado elocuente: "Me dijeron que no tenían en proyecto ponerla en esta zona, y al ver que me iba a dar de baja me ofrecieron otras tarifas, pero les dije que no", relata Álvarez.

Pero en el proceso de cambio de operadora, dos de ellas le denegaron el servicio de ADSL alegando que "no comparten cables".

Juan Carlos encontró otra que sí le proporciona internet, pero a una baja velocidad. Sin embargo José Díaz, otro vecino de Vilar que vive muy cerca de él, concretamente en el número 55, sí tiene la opción de contratar fibra óptica. Por su parte, Iván está en la misma situación que Juan Carlos, pues reside en el 45, justo en lo que podría denominarse como una especie de frontera tecnológica.

Esquerda Unida se hizo eco de esta problemática, trasladando este malestar vecinal al gobierno de Vilagarcía en el último pleno celebrado.