El sector teme una escalada de tensión en el reinicio del libre marisqueo en Arousa

Un "rañeiro" en los bancos de libre marisqueo de Os Lombos do Ulla. // Noé Parga

con el nuevo año, y de acuerdo con el Plan Feral de Explotación Marisquera 2019 aprobado por la Consellería do Mar, hoy se retoma la campaña de libre marisqueo en Arousa, pero con unas condiciones muy diferentes a las establecidas hasta el 31 de diciembre. Y esto genera incertidumbre, pero también miedo a un incremento de la crispación existente entre cofradías.

Con los pósitos divididos la tensión puede ir en aumento, ya que según la nueva hoja de ruta trazada por la Consellería do Mar para el sector los bancos de Os Lombos, O Bohído y Cabío pasan a estar gestionados directamente por la Asociación de Rañeiros da Ría de Arousa, integrada por las cofradías de Cambados, O Grove, A Illa, Vilanova, Rianxo y A Pobra.

Esto quiere decir que siguen al margen las de Carril, Vilaxoán, Aguiño, Palmeira, Ribeira y Cabo de Cruz.

En consecuencia, si se aplica el criterio establecido por Mar tras aprobar el plan específico de explotación del libre marisqueo propuesto por Rañeiros da Ría, puede deducirse que los pósitos ajenos a esta entidad no pueden extraer marisco en Os Lombos, O Bohído ni Cabío.

Y es aquí cuando surgen las dudas. "¿Qué pasará si los mariscadores de Carril o Vilaxoán acuden a faenar a los bancos que ahora tenemos bajo nuestro control y se llevan el marisco sin someterse a las condiciones establecidas?", se preguntan en Rañeiros da Ría.

"Un día difícil"

Nadie parece dudar de que hoy "va a ser un día difícil en la ría" y algunos incluso pronostican "un auténtico caos".

Temen en el sector que "pueden producirse incidentes de consideración". Y lo peor de todo, argumentan los rañeiros, es que "se ha llegado a este extremo ante la pasividad de la Consellería do Mar, pues no se ha pronunciado claramente advirtiendo a las demás cofradías de que deben respetar las condiciones de Rañeiros da Ría y dejando claro que si no lo hacen estarán faenando de forma ilegal".

Cabe apuntar que el Plan Xeral de Explotación Marisqueira en el que se integra la propuesta de gestión directa del libre marisqueo defendida por Rañeiros da Ría fue publicado en el Diario Oficial de Galicia el lunes, y por tanto entra hoy en vigor.

Horas después de su publicación el patrón mayor de Rianxo y presidente de Rañeiros da Ría, Miguel Iglesias Romero, remitía un nuevo escrito a los patrones mayores de los pósitos ajenas a esa entidad para informarles de la situación y darles otra oportunidad de adhesión a su propuesta, dejándoles claro que en caso contrario estarán al margen de la ley si faenan en Os Lombos, O Bohído o Cabío.

Pero no ha recibido respuesta alguna y hoy se verá qué sucede si los socios de los pósitos disidentes acuden a dichos bancos.

"Tienen que integrarse, y esto implica asumir tanto derechos como obligaciones; es decir, tienen que colaborar en vigilancia, resiembra, mantenimiento y todo lo que se haga para aumentar la productividad, además de entregar el 1% de cada una de las embarcaciones" , detallan en Rañeiros da Ría.

Auguran un caos

Añaden que "debe quedar meridianamente claro qué cofradías quieren participar y cuáles no, ya que vamos a explotar un bien público y por tanto deben respetarse unas reglas de funcionamiento, de ahí que la propia Consellería do Mar deba velar por el cumplimiento de las normas y evitar el caos que puede producirse".

Las mismas fuentes apostillan que se ha dado a las cofradías ajenas a Rañeiros da Ría la oportunidad de posicionarse, "pero no lo hicieron, y esto quiere decir que si aparecen para faenar en nuestros bancos podremos impedírselo, y lógicamente pueden surgir problemas graves".

Citan como ejemplo que "pueden llegar a faenar un montón de embarcaciones sin que sepamos de dónde proceden mientras la Consellería se lava las manos; y lógicamente no podemos permitir que cualquiera explote los bancos de libre marisqueo sin control".

Terminan diciendo en la Asociación de Rañeiros da Ría de Arousa que "lo más sensato es desarrollar nuestro plan, que es el aprobado por la Consellería do Mar".