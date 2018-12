Álvaro Fariña "Peli": "Construimos la desaladora más grande del mundo para el desierto de Arabia"

Después de un periplo por varios equipos de la Primera Autonómica, el delantero del Unión Dena, Álvaro Fariña "Peli" aparcó la botas en noviembre por esta temporada, al aceptar la oferta laboral que le llevó a Arabia Saudita. Allí, de manos de la firma Matalyset, afincada en Mourente (Pontevedra), desempeña su profesión de montador de estructuras metálicas, trabajando en la construcción de la desaladora más grande del mundo. Es a orillas de un Mar Rojo del que Arabia tomará agua salada para reconvertirla en dulce y surtir al desierto. Este pontevedrés, ataviado con su barba pelirroja, parece encajar como pocos en unas latitudes que mira al propio Mar Rojo.

- ¿Cómo le llega esta propuesta laboral que le lleva hasta Arabia?

- Fue la primera oferta que me llegó para irme el extranjero. En mi caso fue a través del jefe de la empresa Metalyset, que necesitaba gente del metal aquí (en Arabia). No me lo pensé mucho, acepté al momento la oferta porque me apetecía un cambio en mi vida, y esta era mi oportunidad. Así, cogí el avión en Vigo, junto con tres compañeros, hasta Madrid, Luego, desde ahí, casi seis horas de vuelo hasta Arabia. Llegamos con muchas expectativas y nos encontramos con un mundo muy diferente, pero a la vez muy ilusionante.

- ¿Tiene un componente de aventura su destino en Arabia?

- Sí, yo estaba muy encerrado en la rutina en los últimos años y entendía que era el momento de mi vida para salir, conocer mundo y otras culturas, algo que realmente me apetecía. El mundillo laboral me ofreció esta posibilidad y estoy disfrutando con esta experiencia.

- ¿En qué parte de Arabia está trabajando?

- Estoy trabajando en una zona que se llama Shoaiba, a orillas del Mar Rojo. Nos alojamos a unos 20 kilómetros, en Qatán, que es una miniciudad, construida hace tiempo por un grupo de franceses, un Qatán que está vinculada a la ciudad de Jedda, que es a donde acudimos a realizar la compra los fines de semana. En Qatán habitamos en una zona de viviendas individuales, para ello no hay nada más gallego que "donde caben dos, caben tres", y así vivimos nosotros que somos amigos de toda la vida y que nos hemos embarcado en este trabajo en Arabia. Como el lugar es lejos de la ciudad, la vida es apenas de casa a trabajo. Por lo demás aquí todo está prohibido, nada de alcohol y nada de bares. La única distracción para matar las horas es la playa que tenemos justo al lado, y bucear porque aquí existe un arrecife con una riqueza de peces de todos los colores que nadan a tu alrededor y que es impresionante. Luego por la noche jugamos al torneo Qatán en el FIFA, que es del que disponemos aquí, hasta que nos entra el sueño.

- ¿En qué consiste su trabajo en la empresa?

-Estamos trabajando en la construcción de la desaladora más grande del mundo que funcionará con energía renovable y que está situada a orillas del Mar Rojo. Su función, es convertir el agua del mar en dulce, porque la gran parte de este país es un enorme desierto, y hay muchos problemas de agua dulce. Nuestra labor con Metalyset es disponer toda la tubería: de dúplex, superdúplex, inox, fibra y toda la estructura.

- ¿En qué idioma se comunican en la obra?

-Bastante en castellano, porque hay muchos españoles y varias empresas que tienen contrato son españolas. Pero por lo demás está el inglés, porque esto es una mezcla de culturas y hay trabajadores árabes, de la India, de Bangladesh? Y todo el mundo se desenvuelve en inglés, luego un poco de castellano, y así nos ayudamos unos a otros con la traducción? Vamos!: Lenguaje universal.

- ¿Por qué demandan profesionales españoles?

- Porque la empresa en sí es española y confía en los profesionales españoles. Es más, desde Arabia mismo han felicitado a la empresa por el buen trabajo que nosotros estamos haciendo aquí.