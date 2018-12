Los niños disfrutan de Os Bolechas y de la Apalpadora en una tarde navideña

Tras el paso de Papá Noel por Vilagarcía, ayer le tocó el turno a la Apalpadora, una figura tradicional que bajaba de la montaña en estas fechas navideñas para comprobar si los niños habían comido lo suficiente durante el año y para obsequiarlos con regalos y castañas. En esta ocasión, el carbonero de barba roja se sustituyó por una Apalpadora que centró su actuación en la capital arousana en el cuidado del medio natural, con especial incidencia en la gestión de los biorresiduos, así como en el cuidado del monte y la preservación de las especies autóctonas.

La visita de la Apalpadora estaba previsto que tuviese lugar en la Praza da Segunda República, frente al Auditorio, pero finalmente se celebró en el vestíbulo del edificio debido a la lluvia. Allí decenas de niños escucharon atentamente las palabras de la Apalpadora, que se sumergió en la narración oral acompañada de la música de un acordeonista.

La actividad estuvo organizada por la Diputación de Pontevedra dentro del "Nadal en Galego" con el que se pretende mantener viva la tradicional y fomentar el uso de la lengua gallega. Dentro de las explicaciones para cuidar el medio ambiente no faltó el compostaje ni tampoco el proceso de germinación de las bellotas.

Antes de la visita de la Apalpadora, los niños de Vilagarcía pudieron disfrutar de otra actividad completamente gratuita. Fue el espectáculo "Nadal no Polo Norte" de Os Bolechas, una curiosa familia formada por seis hermanos y un perro, Chispa. Así, Carlos, Sonia, Pili, Loli, Braulio y Tatá intentaron sobre el escenario del Auditorio hacer un muñeco de nieve, pero no uno cualquiera, sino uno que no se derritiese. Por tanto optaron por confeccionarlo con algodón, pero Sonia quería nieve de verdad, un muñeco frío como un helado, algo un tanto complicado... A no ser que se hiciese en el Polo Norte. Os Bolechas no lo tuvieron nada fácil para conseguir su objetivo, pero los más pequeños gozaron de su periplo.