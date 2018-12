La especial Navidad del "pichichi" de Tercera

Contrariamente a la norma, la Navidad es un tiempo que algunos se ven obligados a pasar lejos de su familia. Sus obligaciones profesionales les llevan a estar a miles de kilómetros de distancia y a ello no son ajenos algunos deportistas como es el caso de Alassane Sylla.

Natural de la capital de Senegal, Dakar, el fútbol se convirtió hace años en el pasaporte hacia los sueños, pero también la barrera de la lejanía geográfica con sus lazos sanguíneos. Francia y Polonia se convirtieron en sus lugares de paso antes de recalar con 19 años en el filial del Pontevedra. Allí estuvo un año antes de fichar por el Ribadumia, previo paso de tres cursos antes de llegar al Arosa en la campaña 2016/17.

El inescrutable destino ha llevado al actual máximo goleador de Tercera División a convertirse en familia de un Javi Pazos al que releva actualmente en esta materia. Su prima, Beatriz Pazos, es pareja de Alassane desde hace cuatro años, tiempo que el "pichichi" arlequinado lleva pasando las Navidades en Bora. Allí, rodeado de su familia gallega, Sylla reconoce que lo pasa en grande, "nos reímos mucho y comemos un montón".

Siendo el más pequeño en una familia de ocho hermanos, apunta que en Senegal, "la Navidad es bastante diferente. Cenamos en familia, pero luego salimos con amigos. No hay el espíritu de fiesta y de tanta alegría como hay aquí". Pero en Senegal también tienen su particular morriña. Una nostalgia por los suyos que se ve atenuada por las nuevas tecnologías, "tengo una hermana en Francia y nos llamamos mucho. También hablo con Dakar por wassapp y estamos en contacto a menudo".

Tampoco oculta que su plato preferido es "el pulpo, pero me gusta también el marisco". Curiosamente reconoce no sentir tanta admiración por alimentos tan protagonistas en la dieta de cualquier deportista como "las ensaladas y la fruta". Aún así, su privilegiado metabolismo le lleva a asegurar que "como de todo porque tengo la suerte de no engordar".

Apodado "Diego" por su padre y la admiración que sentía por el fútbol de Maradona, también los buenos deseos forman parte de su espíritu navideño. Su extraordinaria condición humana le lleva a reconocer que su máximo deseo es "volver a ver pronto a mi hermano Sidibé jugando al fútbol", al que una importante lesión de rodilla le impide ayudar al Arosa desde el terreno de juego.

El propio Sylla reconoce que esta cuestión le afectó muchísimo, "me puse muy triste cuando se lesionó, pero ahora esa tristeza se ha convertido en mi motivación para luchar. Le dedico todos mis goles y ojalá pronto podamos volver a estar juntos en el campo". Un Sidibé que también ha pasado las Navidades sin acudir a Burkina Fasso, pero al que tampoco le ha faltado de nada en Vilagarcía casa del delegado José Julián Carballo, su mujer Menchu Couso y sus hijos Javier y Adrián.

También mira Sylla al futuro de Arosa. Por ello en su carta a los Reyes Magos pide un deseo que espera hacer realidad, "ojalá podamos jugar el play-off. Sería muy bonito para todos. Lo estamos luchando y queremos conseguirlo porque sabemos que vamos a hacer feliz a mucha gente". El máximo goleador de Tercera División tiene claro que la clave para conseguirlo es "trabajar todos juntos y ser más sólidos defensivamente".