Naufragio en Fisterra | Sobrecogedor adiós a las víctimas de Cambados

Cambados vive los días previos a la Navidad en estado de shock mientras asimila el resultado de una tragedia brutal, la de cuatro vidas perdidas en el mar, ese mar que es fundamental para la vida en la villa del albariño pero que, en muchas ocasiones, se cobra un excesivo tributo, como el que supuso en la jornada del pasado miércoles el hundimiento del "Sin Querer 2" a 4,5 millas de Fisterra.

Los cuerpos de tres de sus vecinos -Manuel Serén, Teófilo Rodríguez y Bernardino Padín- se encuentran en el pabellón de O Pombal, donde serán velados hasta las 16.00 horas de hoy, cuando se celebre el funeral que oficiará el arzobispo de Santiago, Julián Barrio.

Más dura, si cabe, es la situación para la familia de la cuarta víctima de esta tragedia, Guillermo Casais, quien no ha sido hallado aún por los servicios de salvamento que peinaron la zona en las dos jornadas que han transcurrido desde el hundimiento del barco con base en la dársena de Portonovo.

Acostumbrados a vivir juntos durante horas y horas de marea, las familias de las tres víctimas localizadas del "Sin Querer Dos" solicitaron al Concello un espacio conjunto para instalar la capilla ardiente. Aunque en un primer momento se barajó el salón de actos de la Cofradía de Cambados, finalmente se apostó por O Pombal por múltiples razones, entre ellas, la de ser un lugar amplio y próximo a la vivienda de todas las víctimas que ha dejado esta tragedia.

La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, reconocía ayer entre lágrimas que el golpe es muy difícil de digerir para un pueblo marinero como Cambados. "Creo que estoy viviendo los momentos más dramáticos desde que soy alcaldesa", explicaba visiblemente emocionada a las puertas de O Pombal. Todos los fallecidos y el desaparecido eran muy conocidos en el municipio, por sus vínculos sociales, en especial, Teófilo Rodríguez y Guillermo Casais, al formar parte de la directiva del Xuven de Cambados de baloncesto.

El duro golpe que han encajado las familias es complicado de digerir, por lo que la Cruz Roja envió a O Pombal un grupo de psicólogos especializados en atender este tipo de tragedias. "La familia de Guillermo está viviendo unos momentos muy duros al estar a la espera de la aparición de su cuerpo; sus padres son muy mayores y se había casado recientemente. Tiene dos niños pequeños por lo que la situación en la que se encuentran es dramática", insistía la regidora.

Muchos de los vecinos que se acercaron ayer a O Pombal comparaban su situación con la que vive la familia de Antonio Domínguez Baúlo, mecánico del "Bahía", barco que se fue a pique en la Costa da Morte en junio de 2004 y cuyo cadáver nunca fue recuperado de las frías aguas del Atlántico.

Todavía no habían llegado los cuerpos de los tres marineros a O Pombal cuando a las puertas del pabellón comenzó a concentrarse una gran multitud de vecinos de Cambados para dar su apoyo, en estos momentos tan duros, a sus familias. Los cuerpos de Manuel Serén Pérez, de 56 años de edad, y de Bernardino Padín Padín, de 45, no llegarían hasta poco después de las 16.30 horas procedentes del Instituto de Medicina Legal (Imelga) de Santiago, para practicarles la autopsia tras ser trasladados desde Porto do Son al ser recuperados sus cuerpos por una embarcación de Salvamento Marítimo. El cuerpo de Teófilo Rodríguez, rescatado por el Helimer, llegó desde A Coruña sobre las 19.00 horas.

Las escenas de dolor fueron a veces desgarradoras, con abrazos y muestras de apoyo a cada uno de los familiares que llegaban al pabellón de O Pombal sin ser capaces aún de asimilar unas circunstancias totalmente inesperadas y trágicas.

Además de los vecinos de la localidad, al pabellón de O Pombal se trasladaron representantes de todos los partidos políticos para expresar las condolencias a los familiares. Por allí pasaron todos los integrantes de la corporación municipal, muchos de los cuales conocían y eran amigos personales de las víctimas, así como representantes institucionales como la conselleira do Mar, Rosa Quintana, o la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz.

El Concello permanece sumido en el luto desde que se confirmó el fallecimiento de los tres marineros, un luto que se mantendrá de forma oficial hasta las 24.00 horas de mañana. Ese decreto fue ratificado en un pleno celebrado en la noche de ayer y respaldado por todas las fuerzas políticas de la Corporación. Tanto en la fachada del Consistorio, como en los diferentes edificios oficiales del municipio (Confraría, Casa do Pescador, Concello, etcétera) las banderas ondearon ayer a media asta, acompañadas de un crespón negro. Un drama que contagia a todo un pueblo.