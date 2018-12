Los nuevos semáforos se olvidan de los ciegos

El gobierno de Vilagarcía ha ejecutado en este mandato varias obras de mejora de accesibilidad, como por ejemplo en las travesías de Alejandro Cerecedo o la ampliación de las aceras en la calle del asilo o en Doutor Tourón, junto al puente del río de O Con. Pero en la oleada de nuevos semáforos colocados por la ciudad, se ha "olvidado" de las personas invidentes, pues los aparatos no emiten sonido alguno para indicarles que pueden pasar. Mariano Ibáñez, ciego desde los 12 años, se ayuda de alguien que esté esperando para cruzar o incluso hay coches que le pitan para darle paso.

Se llevó un golpe en un ojo mientras jugaba a la pelota vasca en su Palencia natal. Tenía solo 12 años cuando Mariano se quedó ciego. "La situación era reversible pero un oculista me dio unas gotas que me quemaron por completo", recuerda. Ahora tiene 75 años, está jubilado y se dedica "a la buena vida". "Y que dure", sonríe. Pero Mariano Ibáñez no lo tiene fácil para desplazarse cada día por Vilagarcía, ciudad en la que ya lleva viviendo medio siglo. Tras pasar por el colegio de la ONCE de Pontevedra, con 18 años se trasladó a la capital arousana y en ella se quedó. Aquí formó su familia (vive con su mujer y tiene tres hijos y cuatro nietos) y trabajó vendiendo cupones.

Este palentino ya es un vilagarciano más. Cuando camina por la calle mucha gente lo conoce. Incluso hay coches que le pitan cuando se dispone a cruzar la calle para avisarle de que el semáforo está en verde. Y es que ni los nuevos (ni tampoco la mayoría de los antiguos) emiten una señal sonora que indique a los peatones que pueden pasar. "Vilagarcía fue una de las primeras ciudades que tuvo semáforos sonoros pero ahora casi no hay, es un verdadero abandono", lamenta Mariano mientras espera en el paso de cebra que une la calle Castelao y Vista Alegre.

En este transitado cruce, el Concello colocó a ambos márgenes de la calzada pivotes cuya parte superior se ilumina de color rojo o verde, en función de si se puede cruzar o no. Estas señales visuales complementan al semáforo vertical. Pero ninguno emite sonido alguno. Tampoco los semáforos provisionales colocados entre Doutor Tourón y Alejandro Cerecedo. "O me pitan al pasar o me ayudo de alguien que está esperando para cruzar", dice Mariano.

Este vilagarciano de adopción recuerda que la ausencia de señales sonoras es muy peligrosa no solo para las personas invidentes, como es su caso, sino también para vecinos de avanzada edad con problemas de visión y para los daltónicos.

Luis Ferreirós vende cupones en un puesto de la calle Cobián. Habitualmente va acompañado de una persona para moverse con seguridad por la calle, pues su discapacidad visual es muy elevada. "Antes sonaban prácticamente todos los semáforos, pero de un tiempo a esta parte la mayoría no tienen sonido y lógicamente te puedes encontrar con un problema", admite Luis.

El semáforo que estaba ubicado junto al instituto Castro Alobre dejó de emitir sonido tras las protestas vecinales, pero la comunidad educativa consiguió que el Concello volviese a ponerlo en funcionamiento.

Este semáforo y el de Rosalía de Castro (frente al centro social de O Ramal) son de los pocos, o los únicos, que emiten señales acústicas actualmente. "También pitan los de pulsar en la avenida de Cambados, pero en el centro, que es donde más falta hacen, casi no hay ninguno", denuncia Mariano Ibáñez. "El que había en la Praza de Galicia tocaba a destiempo, que es aún más peligroso", advierte.

Mariano no cree que Vilagarcía haya mejorado en accesibilidad. Prueba de ello -dice- son los bolardos que tanto obstaculizan su día a día por las calles peatonales. "Dicen que es para que no entren los coches, pero entran igual".

En cuanto a la remozada Praza de Galicia, considera que es un gran peligro para las personas ciegas. Además de no poder atravesar la plaza por la pasarela, también se queja de la parte de Padre Feijóo. "Todo son obstáculos", resume.