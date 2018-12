El Arousa Fútbol-7 anuncia su marcha de Vilagarcía acusando a Ravella de "ineficiencia"

"El Arousa Fútbol-7 no va a tener lugar en Vilagarcía dado el curso de los acontecimientos y el absoluto desencuentro con el gobierno local", con estas palabras confirmó Alberto Diz la decisión de la organización del evento internacional de fútbol alevín de distanciarse definitivamente de la localidad señalando como los culpables de su decisión a Alberto Varela y a Argimiro Serén, concejal de Deportes.

La anunciada postura de cortar todo tipo de relación con Ravella no significa que el AF7 de 2019 tenga ya nueva sede, "aún no sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar con el futuro de nuestras actividades, sí sabemos que en Vilagarcía no van a tener lugar".

A la hora de apuntar a los motivos que han llevado a esta confrontación parece que sin retorno, Alberto Diz hizo alusión a que "ha habido un histórico reciente de desencuentros, falta de comunicación y problemática en la relación entre organización y concello. Y la escalada de esos desentendimientos en los últimos tiempos han sido muy gravosos, creemos irrecuperables".

Entienden que desde el Concello de Vilagarcía ha habido "una tendencia al desentendimiento" que desde AF7 argumentan desde un doble punto de vista, "por un lado es lógico que si la AF7 demanda cosas y si el concello tiene una postura determinada y legítima siempre va a haber tensiones lógicas derivadas de una negociación ante cualquier demanda. Pero el histórico de agravios que consideramos haber sufrido, y que el año pasado alcanzó cotas inimaginables, nos pusieron en una situación de absoluto punto de no retorno".

En la relación de incidentes señalados por la organización, Diz hizo referencia a incluso malos modos, "A Lomba se restringió en cuanto a su uso. Y hay que recordar que en la fase previa también se restringió el uso del campo de hierba natural de Fontecarmoa ante la hipotética previsión de mal tiempo con malas formas y falta de educación por parte del Concello en esa interlocución".

También se hace constar un problema de seguridad durante la fase final en el acceso al Manuel Jiménez "se solicitó vía registro de entrada en varias ocasiones que en la calle Camilo José Cela fuese regulado el tráfico y cortado en un punto determinado. No se atendió ninguna petición y, no solo no se atendió, sino que cuando la organización decidió que por seguridad igualmente la iba a cortar en un punto determinado, hubo que aguantar los malos modos del Concello y la Policía Local que amenazaron poco menos que con desalojarnos".

Las afirmaciones desde Ravella respecto a la máxima colaboración con el evento, también dieron pie a la versión del portavoz de la organización, "mínima no es, pero máxima tampoco" aludiendo a que "tuvimos que pagar a un transportista privado los camiones que movieron toda nuestra infraestructura logística al Manuel Jiménez, habiendo sido solicitado el camión del Concello y no concedido".

Acerca del "desinterés y falta de colaboración necesaria" del que acusa AF7, aportó Alberto Diz un hecho muy concreto: "el año pasado estuvo Mediapro durante tres días dando el evento directo en Gol Televisión. Se les ofrecieron los datos de audiencia y el impacto que habíamos tenido. No se han explorado los datos y eso nos desprende desinterés, falta de visión, energía y ganas de hacer cosas".

Adjuntó como referencia que "hace unos días hubo un Barcelona-Madrid de ACB y sus datos de audiencia fueron ligeramente inferiores a un Celta-Real Madrid del último AF7. Que todo esto caiga en el saco roto del desinterés es decepcionante e insuficiente para nosotros".

Una cuestión en la que incidieron desde la organización es el agradecimiento al trabajo de los operarios municipales, "muchos de ellos han prestado una colaboración ejemplar. El montaje de la grada nunca fue criticado y no es una cuestión contra los trabajadores del concello, es una cuestión de absoluto desentendimiento, falta de coordinación, feeling y honda con el gobierno local".

Matizan también que esta decisión "es un no al equipo de gobierno del Concello de Vilagarcía, que no es un no a Vilagarcía", sin descartar para nada que el AF7 pueda volver a Vilagarcía en un futuro. Del mismo modo señalan que "no podemos confiar en la falta de actitud del Concello ni en la ineficiencia manifiesta para ser capaces de reconducir algo".

También entró a colación la postura que defiende Ravella basada en que la organización del AF7 solicitó a Vilagarcía los 65.000 euros que Sanxenxo parecía dispuesto a aceptar, "están mintiendo. Solo hicimos saber al alcalde y al concejal de Deportes que el Concello de Sanxenxo está dispuesto a hacer esa aportación. Se les pregunta cuál es su plan, pero han pasado muchas semanas y no hay plan ni respuesta. Solo una filtración interesada de que hemos pedido 65.000 euros, lo cual es mentira".

Desde dicha reunión a finales de pasado mes de octubre, Diz sostiene que "basan que nuestras decisiones son por interés económico, por ello más allá de insistir en conceptos como ineficiencia, ineptitud, manipulación y mentira, en este caso la pregunta es ¿qué han hecho ellos en este tiempo para intentar reconducir algo? Y la respuesta es nada. Han pasado semanas y no se ha hecho nada positivo, ninguna propuesta o interés de reconducir nada".

Sin tener una sede todavía confirmada, e incluso corriendo el riesgo de que no se llegue a celebrar el torneo, la organización sostiene que "no hay nada cerrado en este momento, pero sí contactos que no se circunscriben únicamente a Sanxenxo". Añade al respecto Diz que "allá donde vayamos queremos ser recibidos con buena actitud y ser partícipe de él para que siga hacia adelante. En Vilagarcía parece que estorbamos".

Sobre si la decisión de irse comprende algún interés político, Diz señala que "si preferimos buscar chivos expiatorios o motivos políticos se retratan a sí mismos. No se busca arreglar las cosas y solo se busca despejar en largo a campo contrario".