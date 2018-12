El restaurante Culler de Pau implanta la agroecología en su huerta de Reboredo

Javier Olleros no es solo un maestro en la cocina, un emprendedor y una persona inquieta que no deja de innovar. Eso se nota en el día a día de su restaurante, el Culler de Pau, y explica por qué este negocio dispone de la "estrella Michelín" y no deja de ganar adeptos.

La clave está, explica el chef, en el empleo de la mejor materia prima y el acercamiento diario a los productores de la ría y la huerta.

Y es ahí, en sus cultivos, donde Olleros realiza su apuesta por la agroecología, una disciplina científica relativamente nueva que según los expertos en la materia se presenta como un tipo de agricultura alternativo frente a las prácticas convencionales que pueden generar despilfarro del agua o una aplicación abusiva de productos químicos.

Frente a la expoliación

"Frente a la agricultura expoliadora, la agroecología es un método de construcción de nuevas sociedades, nuevos mundos, a escala local y en un plano global, en los que ponemos la vida en el centro", proclaman en el restaurante grovense.

Se trata, por tanto, de la aplicación de los conceptos y principios de la ecología en la gestión agrícola, buscando en todo momento la sostenibilidad y una productividad respetuosa con el entorno cuyo resultado, lógicamente, es sinónimo de calidad y diferenciación, para deleite del consumidor.

Lo que pretende el Culler de Pau, en consecuencia, es aportar un valor añadido a sus platos a partir de una materia prima diferente, la surgida de la agroecología, que "aporta alternativas que son fuente de vida en lugares sin recursos y a nosotros nos enseña cosas, desde el intercambio de semillas de variedades locales, hasta la defensa de alimentos justos y sanos, pasando por sistemas de certificación apropiados, circuitos cortos sostenibles y la defensa colectiva del patrimonio agrario, creando sinergías para mejorar el medio y sus habitantes".

Cooperación social

Una práctica, en síntesis, que desde el Culler de Pau definen como "autonomía y creatividad", como un "proceso colectivos" basado en la "cooperación social anclada en los territorios".

La agroecología, abunda el equipo de trabajo de Javier Olleros y su inseparable brazo derecho, Amaranta Rodríguez, "es ciencia, práctica y movimiento".

Un sistema agroalimentario que "minimiza los costes de producción al aumentar la eficiencia de uso de los recursos locales disponibles".

Abundando en ello, desde el restaurante de Reboredo dicen apostar por la agroecología "porque desafía las explicaciones que el propio sistema agroalimentario especulativo y globalizado nos da sobre problemas que acucian al mundo, sobre todo en lugares sin recursos y ante los que no somos ajenos, tales como el hambre, la pobreza rural, la malnutrición o el cambio climático".

Productos cercanos

Y esto es tanto como decir que "la agroecología se encuentra entre las alternativas para construir otros mundos, más sostenibles, justos y más próximos a una soberanía alimentaria".

De este modo, como se indicaba al principio, el Culler de Pau refuerza su apuesta por la materia prima más cercana y respetuosa con el medio ambiente.

Abundando en esto, el establecimiento resalta que "la singularidad del restaurante la marca en buena medida el territorio y en él, los proveedores, ya que son el nexo de unión a esas materias primas selectas provenientes de la agricultura y la pesca sostenibles".

Esto lleva a Olleros a diseñar su carta en base a la sostenibilidad y la estacionalidad, "porque no nos gustan las cartas estáticas".

Muy por el contrario la clave está en la utilización de nuevos productos, que "es siempre un estímulo para modificar las cartas y completarlas con más argumentos, persiguiendo más sabores potenciados y elevados que no se borren de la memoria".

El resultado es una mesa "marcada por los productos de temporada y de cercanía; y no hablamos solo de cocinar un entorno, sino de recuperarlo, en un diálogo constante con los productores y la permanente interacción con ellos".

El trabajo de campo fundamental se desarrolla en dos huertas, "la ecológica de Adelina, un pequeño paraíso al lado del restaurante, y la Finca Los Cuervos, en Teo, donde Santi Pérez perfecciona el producto hasta límites increíbles".

De este modo "promovemos la experimentación con los diferentes ingredientes, para ampliar la capacidad del comensal de sorprenderse y de captar diferencias; y apoyamos una labor de investigación indispensable para crear nuevas experiencias, al tiempo que estrechamos lazos con los proveedores".