Ramón Barreiro: "En los años 90 atendíamos varios casos al día en la Casa do Mar de Vilagarcía"

Ramón Barreiro es hoy médico de Urgencias en el Hospital do Salnés. Pero en los años 90 trabajaba en la Casa do Mar de Vilagarcía. "Allí veíamos casos a diario. Gente que venía porque estaba con el 'mono', que nos pedían que les pinchásemos un tranquilizante porque no tenían dinero para comprar una dosis. He atendido a varias personas con sobredosis muy graves y a otros que llegaban muy agitados por el síndrome de abstinencia".

Ramón Barreiro recuerda aquella época de enorme dureza para los médicos, ya que la heroína adulterada, las sobredosis, el SIDA, la hepatitis y otras enfermedades vinculadas al consumo de los opiáceos estaban causando una tragedia social. "Atendíamos varios casos al día".

Hoy la situación ha cambiado, y aunque los médicos vuelvan a encontrarse con intoxicaciones por heroína, lo que hace un cuarto de siglo era el pan de cada día, ahora es -al menos en O Salnés- excepcional.

Vázquez Lima apunta que las entradas en Urgencias por consumo de estupefacientes siguen a la orden del día. "El de cocaína sigue siendo común, y también encontramos casos provocados por las drogas de diseño. Pero lo que más ha aumentado en los últimos diez años es un consumo combinado de drogas". Se trata de una práctica muy peligrosa, pues a menudo el consumidor toma varias sustancias muy potentes y con efectos contrapuestos.