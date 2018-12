Los olivos de Simes y Lores quieren tiempo

Son una docena de agricultores meañeses los que han apostado hace un lustro por la plantación de olivos, en su mayoría concentrados en las localidades de Simes y Lores. A sus 49 años el vecino de Simes, Valentín Fernández, tiene plantados 1.600 olivos en fincas de Simes y Noalla. En los primeros años en que brotó la aceituna comenzara recogiendo en sus olivos algo más de un centenar de kilos, pero la producción en los últimos años no creció "y en este otoño apenas sí brotaron unas decenas de kilos, porque la primavera lluviosa se llevó el fruto en la floración". "Ha sido una situación -explica- que ha afectado sobre todo a la mayoría de los olivares de la costa atlántica gallega, tal vez sí se ha salvado un poco más la producción en el interior".

En Lores la joven María Souto y su madre Carmen Rosal también apostaron hace tres años por el sector. Asesorados entonces por técnicos de Aceites Abril plantaran 515 ejemplares en la parte baja del valle de Lores, y desde entonces la recogida del fruto ha sido tan testimonial que este año ni se plantean recoger la aceituna por lo ínfimo de la cosecha.

Sí lo hará, en cambio, María del Mar Castro, que plantó hace cinco años 600 olivos en la finca de 1.250 m2 anexa a su vivienda en Paradela de Lores, y que recogerá su también exigua cantidad de aceituna, mañana lunes. "Calculaban -explica- que, pasados los cinco o seis años, y ya en plena producción, la plantación podría dar los 400 kilos, porque cada olivo produciría entre 8 y 10, pero en estos dos últimos años la cosecha ha sido pírrica"."Mi acuerdo con Aceites Abril -agrega- es que me lo pagaban con aceite, hasta ahora fue simbólico, con una docena de botellas de aceite virgen extra de esta misma finca, que obtenían de forma manual. El obtenido en esta finca es un aceite denso, algo más amargo, pero realmente exquisito". Pese a la baja rentabilidad obtenida, piensa ya en ampliar y plantar más olivos en una parcela contigua de 900 m2, donde cultiva uva tinta de Barrantes y que ahora proyecta arrancar: "No busco rentabilidades -afirma-, lo que quiero es tener el suelo cultivado con poco trabajo, el vino no me atrae, en cambio el aceite sí lo consumo, y lo que pretendo es que cubra mi consumo familiar con un aceite propio de esta tierra". Con respecto al laboreo el trabajo es mínimo: "Únicamente -explica- cortar la hierba, porque no deben utilizarse herbicidas, y luego darle a los olivos dos tratamientos de cobre al año, poco más".

Valentín Fernández, gran aficionado al mundo del aceite, explica que "las líneas de investigación para mejorar la producción pasan por recuperar las variedades de aceituna gallega, que se adaptan mejor al suelo y al clima húmedo". "Galicia -agrega- cuenta, en realidad, con trece variedades de antiguas aceitunas autóctonas, entre ellas la brava y la mansa, y cabe investigar cuál de todas ellas se adecúa mejor a las condiciones meteorológicas atlánticas, para que el fruto resista mejor nuestra humedad y no se frustre en la floración".

Otra cuestión que cabe plantearse en el modelo de plantación de alta densidad propuesto, que supone plantar en torno a 165 olivos por ferrado -600 m2-. Este modelo, que busca sacar un mayor rendimiento a la parcela y que se identifica con los sistemas de agricultura intensiva, quizá hayan de replantearse, dado que, por tradición, el olivar es un cultivo extensivo en Andalucía valiéndose del mucho suelo agrario que ofrece esta comunidad, en detrimento de la costa atlántica gallega donde el terrazgo agrario dispuesto en minifundio tiende a la escasez.

Actualmente son las firmas gallegas Galeo y Aceites Abril las que incorporan ya en su aceite pequeñas remesas de aceitunas salinienses.