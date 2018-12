"Se echa de menos a la familia y a los compañeros del CLB"

- ¿Qué es lo que más ha costado en cuanto a la adaptación?

- Evidentemente el idioma, aunque es muy fácil entenderse en inglés en casi cualquier sitio, el idioma es una barrera real, sobre todo cuando estoy en un grupo grande en el que la gente está hablando en griego, que apenas soy capaz de captar palabras sueltas que tienen la misma raíz en castellano.

- Su estancia allí es por un curso, ¿pero echa de menos España?

- Sí, claro. A todo el mundo, sobre todo a la familia y a los compañeros del CLB, que al estar viviendo esto me encantaría estar comentándolo todo con ellos al detalle, ahora en Navidades volveré a pasar 10 días y me tendrán que aguantar la turra (risas). También he tenido la suerte de que cinco cracks a los que entrené el año pasado vinieron de visita a finales de octubre y ayudaron a que no se me hiciese tan largo.

- Es usted una voz autorizada para hablar de las bondades de una experiencia Erasmus.

- No creo, yo puedo hablar muy bien de esta experiencia, porque pienso que la experiencia Erasmus real es la que vives cuando vas de estudiante y convives con otras personas que están pasando por lo mismo. Yo renuncié en su momento durante la carrera y ahora me ha llegado un poco tarde y en un entorno totalmente distinto, donde el resto de entrenadores tienen sus familias y sus trabajos. Incluso diría que al principio la gente del club no entendía muy bien esta idea de un entrenador Erasmus y no sabían muy bien a qué atenerse.