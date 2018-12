El Concello advierte con los tribunales al dueño de un bar por impedir un aparcamiento de vehículos

El Concello de Meaño estudia las vías legales para demandar la utilidad pública del aparcamiento del antiguo bar Bertolo en pleno centro de Dena, inutilizado desde una semana cuando el vecino Manuel Fernández -hoy jubilado y que regentó en su día el bar-, y que alega la propiedad de dicho terreno, cerró el acceso al mismo con una gran hilada de piedra de granito. Ello ha privado de 16 plazas de estacionamiento a automovilistas que desde hace años lo usaban a modo de aparcamiento público, y el concello pretende ahora reclamarlo como de titularidad municipal.

Preguntado sobre el particular la alcaldesa Lourdes Ucha reconoce que "el concello ha puesto todo en manos de letrado que estudia ya los pormenores sobre esa propiedad, y valorará los visos que tiene de que prospera nuestra reclamación en los juzgados". "Que un terreno no figure inventariado hasta la fecha como propiedad municipal -agrega- no quiere decir que no lo sea, y eso es justo un caso como este".

Sobre la posibilidad de retirar el cierre de piedra dispuesto por Manuel Fernández la regidora entiende que "no toca hacerlo esta vez, sí lo hicimos con las vigas de madera que el vecino colocó en octubre por dos ocasiones para impedir el acceso al aparcamiento, pero ahora reconocemos que no proceder actuar con la piedra colocada". Sobre la reunión mantenida con el vecino en el propio consistorio, Lourdes Ucha admite que "no hubo acuerdo alguno, el quería cerrar lo que entendía que era su propiedad y no hubo posibilidad para alguna otra opción".

Manuel Fernández se aferra a pruebas documentales que atestiguan su propiedad, entre ellas un documento notarial de su finca de 3.033 m2 que precisa en sus lindes, limita al oeste con el regato Fondón -lo cual incluiría la zona del actual estacionamiento-, una factura extendida en su día por la firma COVSA a su propio nombre que acreditaría que el vecino en cuestión pagó en 1999 el aglomerado del actual aparcamiento, y una resolución de la Diputación de Pontevedra publicada en el BOP, tras un informe de Augas de Galicia.