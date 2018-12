Aragunde acusa a la alcaldesa de querer apartar al PP de los actos del 25-N

El portavoz del Partido Popular de Cambados, Luis Aragunde, cargó ayer contra la alcaldesa, Fátima Abal, acusándola de intentar hacer política, "con un asunto tan serio como la violencia de género".

Aragunde señala que los ediles del PP cambadés participaron en diferentes actos contra la violencia machista, pero que no estuvieron en la lectura del manifiesto de Cambados del viernes 23 porque desde el Ayuntamiento ni siquiera les invitaron. "La alcaldesa no quiere que estemos, y aún tiene la desfachatez de decir que no fuimos". El líder de la oposición considera que "es una pena" que se politice la lucha contra la violencia machista, "cuando debemos de trabajar juntos y consensuando para luchar contra esta lacra".

Durante el pleno del jueves, Fátima Abal replicó al PP que la lectura del manifiesto era un acto convocado públicamente y al que asistieron numerosos vecinos de la villa.