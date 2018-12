El administrador concursal de Valle Inclán, denunciado por corrupción

El administrador judicial de la residencia Valle Inclán, Juan Romero García, ha denunciado en los juzgados de Vilagarcía al administrador concursal de Viajes Silgar, Juan Agra Requeijo. El motivo en que basa la acción son los presuntos delitos de administración desleal, alteración de precios en concursos y subastas públicas además de supuesta corrupción en los negocios.

La base de este requerimiento se cimenta en que "Juan Agra Requeijo, que tenía vía de venta del inmueble y liquidación de deudas con el producto de la misma, se ha abstenido de llevarla a cabo y en su lugar ha formalizado un contrato de arrendamiento a 8 años, con Ramón García Seara, en representación de la entidad Proyectos e Inversiones Sálvora S.L., (que había ofertado, con carácter exclusivo, por la compra) obviando los derechos adquiridos por las entidades gestoras del Residencial, que vienen prestando un óptimo servicio, y que viene haciéndose cargo de las deudas contraídas por Viajes Silgar y otras entidades".

Enrique Martínez, actual gerente de la residencia y que viene acusando durante años al administrador denunciado de "actuar movido por oscuros intereses", confía en que esta denuncia "marque un antes y un después y que la Xunta abra por fin los ojos, deje de escribir al dictado del administrador concursal y propicie de una vez por todas una solución administrativa para la residencia".

Según la denuncia interpuesta, Juan Agra Requeijo, firmó el pasado 6 de agosto un contrato de arrendamiento de ocho años a razón de 2.000 euros al mes, lo que supone una cuantía de 192.000 euros. Añade el actual gerente de la instalación que "en el contrato se asegura que Ramón García Seara dispone desde la firma de las llaves de la residencia y es el responsable de su gestión. "Algo que, evidentemente, es absolutamente falso ya que, como atestigua el administrador judicial y como puede comprobar cualquiera, incluidos los numerosos inspectores de la Xunta que nos han visitado en los últimos meses, las llaves y la gestión de la residencia las sigo teniendo yo", explica Enrique Martínez. "Es más, Ramón García, a pesar de tener ese contrato de alquiler firmado por el administrador concursal, jamás ha puesto un pie en la residencia. Personalmente no sé quien es", añade el actual gerente.

En su versión de la actual situación por la que atraviesa la residencia Valle Inclán y en relación al administrador concursal, Martínez Núñez apunta que "la Xunta o se ha dejado manejar por este personaje o comparte con él esos oscuros intereses". En esta afirmación sustenta el actual gerente del geriátrico que "yo he solicitado docenas de veces reunirme con el secretario xeral de Política Social, Francisco Abad Ríos, y con la subdirectora xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, Vanessa Cal Ríos, pero siempre me han cerrado las puertas. También he solicitado reuniones a tres bandas con la Xunta y con el administrador concursal pero la respuesta siempre ha sido el silencio. Sin embargo a quien sí escuchaban y de quien sí se fiaban era a Juan Agra y, por lo que se ve, a Ramón García Seara".

El gerente espera que la Xunta repiense su postura de cierre de la residencia a raíz de esta situación y "reconsidere su postura, con la que está poniendo en peligro 52 puestos de trabajo y el bienestar de un centenar de residentes y de sus familiares".