El Partido Popular considera el carril único de Víctor Pita "un caos y un peligro innecesario"

El portavoz popular apuntó que la presencia de conos "evidencia que no se ha diseñado bien". // I. Abella

La remodelación en la calle Víctor Pita ha derivado, según el Partido Popular, en un importante número de quejas de vecinos de Vilaxoán y del resto de Vilagarcía por la eliminación de un carril para la circulación del tráfico rodado en el lugar.

Tal y como aseguran desde la portavocía popular, esta medida "ha acabado de crispar a los usuarios de este vial, que ahora tienen que soportar paradas obligadas por la alternancia regida por semáforos y retenciones en diversos momentos del día, sin que haya generado ningún beneficio que justifique los perjuicios ocasionados".

En palabras de Alfonso González Gallego, "el experimento de Víctor Pita es un caos, como ya habíamos avisado en su día. Además este vial se ha convertido en un peligro innecesario en el que esperemos que no haya que lamentar accidentes".

Alude el candidato popular a que la medida no cuenta con el consenso de los vecinos de Vilaxoán. "No hay más que acercarse a ellos para encontrar un número importante de detractores que manifiestan abiertamente que se sienten castigados y notablemente perjudicados por este gobierno socialista, que no atiende sus reivindicaciones y que además ahora les aísla del centro de Vilagarcía por carretera".

También se refieren desde el Partido Popular a que ya se registraron en el lugar problemas circulatorios nada más ponerse en marcha el corte de uno de los carriles. Incluso apuntan que "diversos conductores se vieron atrapados en medio del carril cuando los vehículos del sentido contrario emprendieron la marcha. Las dimensiones que han dejado previstas desde Ravella dificultan la maniobrabilidad y generan situaciones de riesgo fácilmente evitables".

Además de afirmar que "este gobierno le da la espalda a los vecinos y hace oídos sordos a las propuestas de la oposición", González Gallego considera que "esta nueva ocurrencia de tráfico refrenda la habitual y característica política errática del gobierno socialista, basada en la improvisación, en la falta de previsión y en la predisposición para aumentar la peligrosidad".