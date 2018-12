El juez responsabiliza a Gonzalo Durán de la pérdida del centro de talasoterapia

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra ha acordado desestimar el recurso presentado por el Concello de Vilanova respecto al acuerdo plenario de la Diputación de Pontevedra en relación a la desestimación de la solicitud de subvención por valor de 1.500.000 euros para la construcción de un centro de talasoterapia en la zona de O Terrón dentro del marco del Plan de Reequilibrio de la Diputación para ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes.

Ante esta sentencia el gobierno encabezado por Gonzalo Durán todavía puede interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días ante el mismo juzgado para su posterior remisión al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El Concello de Vilanova interpuso un procedimiento contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario del pasado 24 de noviembre de 2017 solicitando la nulidad del acto recurrido. A ello respondió la Diputación oponiéndose frontalmente y pidiendo la imposición de las correspondientes costas al ayuntamiento arousano.

El auto judicial hace constar que el Concello no enmendó dentro del plazo señalado el requerimiento de la subsanación de su solicitud". Añade al respecto que, según las bases reguladoras, "no se pueden acoger a la convocatoria las solicitudes que no incorporen un proyecto ya redactado". Del mismo modo inciden desde el juzgado que "se deberán aportar acuerdos de aprobación de la solicitud de subvención y del proyecto".

A este respecto apunta también que "en su enmienda, el concello aporta un proyecto en formato papel el 24 de octubre de 2017, además del acuerdo de aprobación de la solicitud de subvención y el proyecto de la misma fecha". Añade la sentencia que "se modifica el importe de la subvención (...) por lo que tanto el proyecto como su aprobación y la subvención son posteriores al plazo de presentación de solicitudes".

Entre los argumentos señalados por el gobierno de Gonzalo Durán se apunta que "el día anterior a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de subvención la Diputación procedió a "reinterpretar" y modificar las bases de la convocatoria". Defiende desde Vilanova que la solicitud se presentó dentro de plazo con el correspondiente proyecto técnico. Incluso apuntaron que la resolución municipal que dispuso solicitar la subvención es del 14 de septiembre de 2017 y que la posterior resolución del 26 de octubre se limitó a corregir un error numérico de la anterior.

Consideran en sus argumentos desde Vilanova que "resultaba normal y razonable que se presentase el proyecto con algunas deficiencias, que se podrían subsanar posteriormente sin problema".

Por su parte, la Diputación alegó en su escrito de contestación que el procedimiento se tramitó correctamente, que no se alteraron las bases pese a que hubo un posterior intento de modificación que no se llegó a aprobar en el pleno de la corporación provincial, el cual se limitó a convalidar la versión primigénia de dichas bases.

En cuanto al fondo, insistieron en la Diputación que "el Concello de Vilanova pretendió de manera indebida y fraudulenta aprovechar el trámite de subsanación de deficiencias para presentar, fuera de plazo, un nuevo proyecto, distinto del de la solicitud inicial".

Reseña el informe judicial que el alcalde de Vilanova presentó el 15 de septiembre de 2017 su candidatura a la subvención y que el 9 de octubre la Diputación le hizo contar de diferentes defectos en la solicitud (dos de tipo documental/administrativo y tres referidos al proyecto de la obra). El 26 de octubre siguiente el Concello presenta un escrito adjuntando documentación y, posteriormente tras los correspondientes informes, se dictó el acuerdo del 24 de noviembre de 2017 excluyendo a Vilanova "por haber presentado su verdadero proyecto objeto de subvención una vez vencido el plazo de candidaturas establecido en las bases de la convocatoria".