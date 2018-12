Carmela Silva, tras la sentencia contra el ayuntamiento del alcalde que la llamó 'chacha para todo': "Habló un juez"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, ha mostrado su satisfacción con la sentencia judicial que desestima la denuncia del Ayuntamiento de Vilanova contra la organización provincial por una subvención. Tras el rechazo de la ayuda provincial, el alcalde del municipio la había llegado a llamar "chacha para todo" del "anciano" regidor de Vigo, Abel Caballero.



Tras conocerse la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra que desestima el recurso presentado por el ayuntamiento de Vilanova de Arousa, Carmela Silva, en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación en Ribadumia, ha asegurado que no iba a entrar en descalificaciones o insultos, y remarcó que "habló un juez, habló un juez".



En cambio, sí ha incidido en que la sentencia, "que es brutal", recoge que el ayuntamiento de Vilanova, que lidera el popular Gonzalo Durán, presentó "un proyecto en fraude de ley" para optar a la subvención, al presentar el proyecto de una obra ya realizada, para obtener una ampliación del plazo.



"Y la presidenta de la Diputación y el gobierno -provincial- tuvimos que escuchar de todo, en una rueda de prensa en la que hubo de todo, allí pusieron paneles descalificatorios, hasta nos llegaron a llamar corruptos, pero habló un juez, el juzgado, y la sentencia es brutal, habla de fraude de ley y por lo tanto la justicia puso las cosas en su sitio", ha recalcado.



En todo caso, ha incidido en que una vez que se ha pronunciado la justicia al respecto no se comportará "como se comportó el PP, no solo el alcalde del PP sino también el portavoz de la Diputación, alcaldes y alcaldesas" y no entrará en descalificaciones para "demostrar" que no todos "son iguales" y que "la política no es un campo de batalla".



En este contexto, Carmela Silva ha vuelto a defender la "equidad" en la gestión de las subvenciones concedidas por la actual Diputación de Pontevedra, después de "mucho tiempo en el que se invertía solo en algunos ayuntamientos", en alusión a los mandatos, aunque sin citarlos, de gobiernos provinciales del PP.