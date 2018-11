Abuín deja la directiva de montes de Rubiáns y denuncia maniobras para desprestigiarlo

La comunidad de montes de Rubiáns, que se puso a andar hace 13 años de la mano de un grupo de vecinos encabezados por Xurxo Abuín, se encuentra ahora en una situación crítica. El presidente y su equipo anunciaron su decisión de no repetir y denunciaron maniobras de desprestigio por parte de un grupo de personas que quieren hacerse con la directiva. El resultado se sabrá este mismo domingo por la tarde, cuando se celebre la asamblea extraordinaria convocada para las 18 horas.

Abuín, acompañado por un miembro de la directiva, denunció ayer que se está produciendo una división en la parroquia "por culpa de los intereses particulares de unos individuos" y señaló que el problema comenzó a gestarse cuando la comunidad procedió a la limpieza del monte de A Peitieira y un día la directiva recibió la visita de Manuel Carregal Abalo, nacido en Rubiáns pero residente en A Coruña desde hace unos 40 años, quien dijo que la propiedad era suya, aunque no quiso presentar copia de los documentos.

Como se hizo con otros particulares, los comuneros intentaron negociar un precio razonable sobre la finca, por entender que esta modalidad resulta más rentable que un pleito. Hubo acuerdo con otros propietarios, que reclamó en el Juzgado, donde sí tuvo que presentar documentos. Al personarse en el caso, la directiva observó que una de las parcelas que en plano catastral tenía 1.241 metros cuadrados, ahora aparecía con 2.300 metros y que la otra, que figuraba como comprada con 438 metros cuadrados, había aumentado a una superficie de 1.440 metros.

Manuel Carregal, según Abuín, quiso entrar en la comunidad de montes y requirió documentación sobre sus estatutos, ya que su solicitud fue rechazada por residir fuera del municipio.

El hasta ahora presidente de los comuneros denuncia que las "maniobras" continuaron, recibiendo un burofax de una abogada de Vilagarcía que decía representar a once comuneros para exigirle la documentación. Según Abuín, en el listado aparecían nombres de personas que no eran de la comunidad de montes y de otras que desconocían esta operación. De hecho, la autora del burofax no acreditó que se le había otorgado un poder para esta reclamación.

Xurxo Abuín explicó que posteriormente, un grupo de críticos entre los que figura el propio Carregal y su amigo Álvaro Paz Tarrío (expresidente del Liceo Casino de Vilagarcía y que también ocupó por muy poco tiempo el cargo de secretario de la junta de montes) comenzaron a hacer recorridos "puerta a puerta" abordando a los vecinos para presentar una moción de censura a su gestión en una asamblea extraordinaria de la comunidad de montes.

Empezaron a correr rumores de que Xurxo Abuín se había llevado dinero de la asociación. Unos hablaban de 13 millones, otros de 600.000 euros, para enturbiar la gestión realizada en la comunidad de montes.

"Podrán no estar de acuerdo con la gestión realizada; lo respeto. Lo que no puedo permitir es que se dude de mi honorabilidad" manifestó Abuín.

El presidente de los comuneros ya había declarado hace un tiempo su intención de dejar la directiva para dar paso a nuevos gestores por lo que convocó una asamblea extraordinaria para el domingo 2 de diciembre a las 18 horas en segunda convocatoria. Por este motivo, al recibir el escrito del sector crítico acompañado de 50 firmas, le respondió que no hacía falta porque ya iba a celebrarse la que corresponde.

Alquiler de la nave

La directiva de los comuneros tenía previsto plantear el alquiler de la nave comunal y la maquinaria para corte de leña a un vecino de Rubiáns en paro. Se había apalabrado un alquiler de 1.100 euros mensuales.

Pero finalmente, la directiva optó por frenar esta operación y dejar que decidan los nuevos responsables de la comunidad de montes.