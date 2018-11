El paso de cebra de Castelao estrena en la ciudad pivotes luminosos como semáforos para los peatones

Los pivotes se iluminarán en verde y en rojo para indicar a los viandantes si pueden cruzar o no. // I. Abella

Los pivotes se iluminarán en verde y en rojo para indicar a los viandantes si pueden cruzar o no. // I. Abella

El paso de peatones de Alejandro Cerecedo que une Castelao con Vista Alegre no contará con unos semáforos al uso. Y es que ya están instaladas unas hileras de pivotes a ambos márgenes de la calzada cuya parte superior se iluminará en verde o en rojo para indicar a los viandantes si pueden cruzar o no. Por ahora todavía no están en funcionamiento.

El Concello de Vilagarcía había anunciado que para este paso de peatones reciclaría los semáforos retirados de la Praza de Galicia tras su peatonalización, unos dispositivos de diseño en los que el anterior gobierno había gastado 20.000 euros. Pero a tenor de los últimos acontecimientos, parece que al menos los de peatones no se van a reutilizar, sino que el Ayuntamiento ha apostado por este novedoso sistema con pivotes que ya funciona en otras ciudades, como por ejemplo en Pontevedra, en el entorno de la Audiencia provincial.

Paso "inteligente"

Muy cerca de este paso de cebra, también en Alejandro Cerecedo, funciona desde hace unos días a modo de prueba un paso de peatones "inteligente" cuyo pavimento se ilumina cuando detecta el acercamiento de una persona. Está en el cruce con Arzobispo Andrade. Este sistema mejora la visibilidad por las noches notablemente, por lo que supone un paso importante en cuanto a seguridad vial. Concretamente, se iluminan los extremos de las rayas blancas del paso de peatones.

Estas medidas se suman a la reciente reordenación del tráfico que el Ayuntamiento de Vilagarcía ha puesto en marcha en el centro de la ciudad, concretamente en esta calle, en Alejandro Cerecedo, Arzobispo Lago y Conde Vallellano. Estos dos últimos viales cambiaron de sentido, mientras que Alejandro Cerecedo pasó de una dirección a dos. Para ello se instalaron unos semáforos en el cruce con Doutor Tourón. Se trata de unos dispositivos de alquiler, provisionales, a la espera de comprar los definitivos. Además de los cambios de sentido, se reordenaron plazas de aparcamiento ordinarias, para personas con movilidad reducida y también zonas de carga y descarga.