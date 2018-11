El espectacular Cristo de Santa Mariña se guarece de la lluvia en manos de su creador

Al igual que en los últimos años, las emblemáticas ruinas de Santa Mariña se quedan sin uno de sus elementos más espectaculares, la imagen de Cristo en la cruz elaborada por el escultor cambadés Francisco Leiro. La imagen que elaboró el prestigioso escultor cambadés, de tres metros de alto, regresa a su taller para pasar el invierno y se sometida a un intenso trabajo de mantenimiento para evitar que la humedad que ha sufrido pueda acabar dañándola.

A primera hora de la mañana, dos operarios municipales y un colaborador de Leiro se presentaban en las ruinas de Santa Mariña para proceder a la retirada de la imagen. Con sumo cuidado fueron descolgando la pieza, antes de trasladarla en una furgoneta al taller que posee el artista en Cambados. Esa imagen se ha repetido en los dos últimos años, con la presencia del edil de Cultura en el lugar, controlando la operación.

Es precisamente esa circunstancia la que lleva al Concello y al escultor a retirarla durante los meses de invierno, tal y como reconoce el edil nacionalista Víctor Caamaño. "La intención es que sufra los efectos de la lluvia y el frío lo menos posible, ya que pueden acabar provocando que entre la carcoma y sufra un daño irreversible en una figura de madera que está policromada", reconoce el edil cambadés. La pieza se retira del lugar a petición del propio francisco Leiro.

El regreso de la imagen a Santa Mariña no está previsto antes de la primavera, extendiéndose su presencia hasta el día de Difuntos, para que pueda presidir la espectacular misa que se celebra en el interior de las ruinas de la iglesia de Santa Mariña. La obra fue creada para una exposición en México que realizaba el escultor cambadés. Sin embargo, una vez finalizada, consideró que se había excedido en el tamaño que pretendía, lo que le llevó a realizar otra talla y la inicialmente elaborada se quedó en uno de los talleres de Leiro. Desde la llegada del actual cuatripartito al Concello de Cambados, la imagen se instala en esa zona y siempre se retira antes de la llegada del invierno.

Esta pieza viene a sustituir a una anterior talla que es propiedad del Arzobispado y que ya no se volvió a recuperar para Santa Mariña desde la llegada del actual gobierno cambadés.

El camposanto de Santa Mariña está incluido en la ruta de cementerios singulares de España por su belleza arquitectónica y forma parte de los recorridos turísticos que se organizan por la localidad en el que se destaca la belleza de las ruinas de la impresionante iglesia románica.

La instalación de la figura en su día no estuvo exenta de polémica y crítica a la decisión que tomó el anterior gobierno de enviar el Cristo original al taller de un restaurador local, donde permanece guardado a la espera de que la administración o la iglesia decidan si se actúa o no sobre la imagen. Esa recuperación tendría un coste de más de 7.000 euros, pero el problema es saber si podría recuperarse o no.