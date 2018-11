Rifirrafe que acaba en expulsión

Un debate intenso en exceso, palabras que van subiendo de tono y un edil de la oposición expulsado por parte de Gonzalo Durán. La situación podría aplicarse a los años de gobierno que lleva el primer edil vilanovés, ya que se ha repetido en innumerables ocasiones. En la última sesión plenaria la expulsada fue la edil de Gañemos Vilanova, Elena Cores, tras espetarle a Durán un "non sei se vostede é idiota, ou non sei que lle pasa" tras soportar una serie de interrupciones en su intervención y lo que toda la oposición califica como "faltas de respeto constantes" con frases como "otra chorrada más". Durán esgrimió que "no voy a consentir que se nos insulte".