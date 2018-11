El PP tumba la propuesta socialista de un plan de contratación para la reapertura permanente de la tercera planta del Hospital do Salnés

El portavoz de sanidad del grupo socialista en el Parlamento de Galicia, Julio Torrado, reclamó hoy un plan de contratación que permita reabrir la tercera planta del Hospital Comarcal do Salnés de forma permanente. El diputado del PSOE defendió la autonomía del centro y un servicio de calidad "digno de un hospital y no de un ambulatorio grande", pero los votos mayoritarios del PP vetaron su proposición no de ley en la comisión parlamentaria de sanidad. La misma suerte corrió la iniciativa cursada por el BNG sobre el centro hospitalario comarcal demandando que se redimensione la plantilla hasta igualarla con los ratios del resto de los hospitales del Sergas.

Por su parte, Aurelio Núñez Centeno, portavoz de sanidad del PP en el Parlamento, acusó a socialistas y nacionalistas de ocuparse "más en enredar que en conocer la realidad que se vive en el Hospital do Salnés, porque perdieron una magnífica oportunidad de debatir con el gerente de este centro hospitalario en la comparecencia que realizó la pasada semana en la comisión de investigación sobre la sanidad pública gallega, que la oposición puso en marcha, pero de la que irresponsablemente huyó".

Respecto a la solicitud de apertura de la totalidad de la tercera planta del Hospital do Salnés durante todo el año, el portavoz popular explicó que "el porcentaje medio de ocupación de las dos plantas en los meses de octubre y noviembre fue del 72,4% y del 73% respectivamente". También indicó que la media de camas de hospitalización disponibles durante estas fechas fue del 12,2 y del 10,6%.

Lo que no dicen los datos estadísticos facilitados, es que en esas fechas hubo pacientes que estuvieron ingresados en el servicio de urgencias durante tres días, a la espera de que quedara un hueco libre en el área de hospitalización, y que la mayor parte de las camas que se dan como libres a las tres de la tarde (cuando se realizan las estadísticas) se ocupan horas después con nuevos pacientes.