La Policía Local de Cambados recupera el servicio nocturno en días señalados

La Policía Local de Cambados recuperará las patrullas nocturnas a partir del puente de la Constitución. Pero solo funcionarán en "días concretos y necesarios", como Nochebuena, Navidad, Fin de Año o Reyes, entre otros. Así lo anuncia la alcaldesa, Fátima Abal, quien recuerda que el servicio nocturno se suprimió a principios de este año a petición de los sindicatos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los agentes. Se tomó esta decisión de forma simultánea al cambio del cuadrante, pues ahora los policías de Cambados trabajan seis días y descansan cuatro.

Por tanto todo parece indicar que el PSOE apoyará la moción que el PP lleva al pleno de mañana, aunque no sin enfrentamientos entre gobierno y oposición. La regidora carga las tintas contra Luis Aragunde porque "es rotundamente falso que no se estén pagando las horas extras a los policías". "Obra de mala fe porque tiene todos los meses los decretos de Alcaldía con las horas extras, y se pagan puntualmente. Lo que todavía no se pagó, porque se abona anualmente, es la productividad, y se hará a final de año", señala Fátima Abal. Pero las críticas al líder de la oposición no se quedan ahí: "Es muy grave que trate a los policías locales como si fuesen mercenarios, como que solo trabajan por dinero", espeta la socialista. "Pueden elegir si un domingo están con sus familias o vienen a trabajar, y yo no voy a mandar a ningún empleado de este Concello escoger entre su familia o venir a trabajar".

La alcaldesa defiende a capa y espada a la Policía Local de la villa, donde siempre ha encontrado colaboración, y asegura que el cuerpo trabaja en mejores condiciones que en gobiernos del PP. "Las dependencias están arregladas, hay mobiliario nuevo, dos motos y un coche nuevos, ordenadores actualizados, un casco y un chaleco para cada agente".

Plantilla mermada

Lo que sí admite Abal es que actualmente la plantilla está mermada, pues de las 14 plazas están cubiertas 11 (hay 3 vacantes) y algunos están de vacaciones, de días que tenían pendientes o de permiso de paternidad. Los turnos de noche se pagarán como horas extras.