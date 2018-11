Los propietarios de San Roque aseguran que el Concello no les notificó nada

Los propietarios de la finca de San Roque do Monte, en San Miguel de Deiro, se mostraron ayer muy molestos con el regidor de Vilanova, Gonzalo Durán. En primer lugar, la familia quiere dejar claro que ellos no han recibido ningún tipo de notificación y que nunca se han negado a recogerla para, consecuentemente, responder en tiempo y forma: "No tenemos constancia de que se haya devuelto ninguna carta", aseguran. Sorprenden a los vecinos las palabras de Durán, ya que, pese a no vivir en San Roque do Monte "nuestros datos de residencia y domicilio para cualquier notificación, obran en poder del Concello y nos consta fehacientemente que es conocedor de los mismos".

La familia lamenta el tono de las manifestaciones de Durán, ya que "lejos de mostrar imparcialidad y de ayudar a la tranquilidad y la convivencia vecinal, lo único que consigue es originar un conflicto que no quiere nadie; no nos parece una actuación adecuada para un mandatario público, como tampoco nos parece pertinente que se valga de situaciones como ésta para realizar campañas políticas".

Recuerdan que existe una sentencia firme y no recurrible de la Audiencia Provincial desde el pasado 18 de enero en la que se reconoce la legítima titularidad de esos terrenos a la familia, pero que "el Ayuntamiento parece que ignora". Emplazan al Concello a que "si no está de acuerdo con la instalación de los maceteros, acate lo que dicte la justicia con sus tiempos y formas, pero sobre todo, evitando manifestaciones, confrontaciones y coacciones, que lo único que consiguen es generar situaciones de conflicto y malestar que nadie desea".