Un bodeguero y tres catadores de Tenerife, Madrid y Palencia, campeones de España

La plaza de abastos de Vilagarcía acogió la segunda edición de la "Feira do Viño Independiente Castes"; una cita con el vino de autor participada por 53 bodegas de España, Portugal y Francia que asistieron con un centenar de marcas y en cuya programación se incluían degustaciones, catas y concursos.

Entre las citas destacadas estaban los "VII Premios Magnum do Viño Galego", en los cuales la firma vitivinícola cambadesa Albamar fue distinguida como mejor bodega de la comunidad autónoma.

Se trata de una bodega de carácter familiar fundada hace un cuarto de siglo con viñedos en la desembocadura del río Umia, y por tanto mimados por la brisa marina de la ría que resultan determinantes en la elaboración de marcas como Albamar, Finca O Pereiro, Pai, Sesenta e Nove Arrobas, Alma de Mar, Pepe Luis y O Esteiro.

Junto a esta bodega, que según el jurado "compite en las grandes ligas internacionales", por la calidad de su producto, los "Magnum" reconocieron al caldo Azos do Pobo (2016), de Daterra Viticultores, y a Cume do Avia dos Canotos (2017), de la firma Cume do Avia, como "Mellor Viño" y "Mellor Viño Revelación", respectivamente.

Del primero dice el jurado que "demuestra que en condiciones adversas y desde parajes remotos se puede llegar al gran público". Y todo gracias a "un proyecto cargado de pasión, sensibilidad y fuerza". En el segundo, se valoró "que sepa respetar la tradición desde una óptica actual y renovada".

Una de las novedades de los "VII Premios Magnum" era la introducción de un galardón para premiar el mejor tratamiento del vino gallego lejos de las fronteras de la comunidad, reconociendo así el trabajo en pro de los caldos autóctonos en restaurantes lejanos.