El PSOE alerta sobre el peligro de bancarrota para las arcas vilanovesas

La documentación entregada para el próximo pleno de Vilanova ha venido a confirmar, para los socialistas, una situación que llevan ya mucho tiempo sospechando, la de una pésima gestión económica que hace caminar a las arcas municipales hacia la bancarrota, con una merma cada vez más considerable. La formación que lidera Javier Dios se sustenta en los informes de Intervención para asegurar que el Periodo Medio de pago, establecido por Ley en 30 días para las administraciones públicas, se encuentra actualmente en 373 días.

Este dato convierte a Vilanova "en uno de los municipios más puferos de España, una situación solo achacable a la nefasta gestión del alcalde, Gonzalo Durán, que está consiguiendo que os vilanoveses nos abochornemos y avergoncemos de lo que está haciendo".

Sometido desde hace años a un Plan de Ajuste Económico para tratar de paliar el déficit que acumula, el Concello se encuentra en una difícil situación financiera. Para poder salir de ella "nos encontramos con que, a pesar de haber subido los impuestos, este grupo de gobierno es incapaz de mejorar las cifras, una circunstancia que acaba repercutiendo de forma directa en el bienestar de los vecinos de Vilanova".

Para los socialistas es "lamentable" que Gonzalo Durán, después de llevar "más de 30 años en política, no sepa reducir y contener todo tipo de gastos no obligatorios, tal y como se le recomienda en cada informe desde Intervención". Además, también censuran que "no se adopten todas y cada una de las medidas previstas en el Plan de Ajuste, que es de obligado cumplimiento si no queremos ser intervenidos por el Estado".

La formación reconoce en este punto la importante labor que está realizando la Diputación de Pontevedra, a la que Durán tanto critica de forma habitual. "El regidor es incapaz de contener el gasto a pesar de que la mayoría de las inversiones que se realizan son sufragadas por la administración provincial a través de diferentes subvenciones; si no fuese por ella, la mayor parte de los servicios que se prestan en estos momentos, habrían desaparecido", explican.