El Partido Popular acusa a Varela de nula capacidad para solucionar el conflicto AF7

La posibilidad cada vez más real que el Arousa Fútbol-7 e vaya a Sanxenxo ha derivado en una guerra de acusaciones a la que se han sumado otras fuerzas políticas de Vilagarcía como es el caso del Partido Popular, Esquerda Unida y Somos Maioría. En todos los casos queda de manifiesto la crítica clara al gobierno encabezado por Alberto Varela. Aspectos como su "nula capacidad de gestión" o incluso acusaciones de "faltar a la verdad" en lo relativo a que la organización del AF7 solicitó a Ravella 65.000 euros para continuar en Vilagarcía, fueron algunas de las líneas maestras en los discursos de los portavoces de la oposición.

El Partido Popular, en palabras de Alfonso González Gallego, se confesó "sorprendido y preocupado a partes iguales" con la postura de Ravella. Añadiendo que "sorprendido porque nunca imaginamos que estaríamos ante la posibilidad real de que este torneo tuviese pie y medio fuera de Vilagarcía después de más de dos décadas llevando el nombre de esta ciudad por el mundo y preocupado porque la decisión depende del gobierno de Varela y ese, siempre es el peor escenario posible?".

En la misma línea Gallego afirmo que ""todo lo que tiene que ver con la promoción turística de esta ciudad por parte del alcalde y su equipo es un absoluto desastre" y añade que "ahora está a punto de dejar escapar a uno de los más reconocidos y que mayor retorno económico tienen".

Expresando su total apoyo a la organización del AF7, "el PP se opone frontalmente a que el AF7 se vaya de Vilagarcía. No entendemos cómo se puede estar sopesando desde Ravella que abandone la ciudad y se escape otro reclamo más en materia deportiva y turística, que en la fase previa 1.700 participantes y 800 habitaciones de hotel".

El candidato popular reconoció que "no me puedo creer que Alberto Varela sea incapaz de encontrar una solución a este conflicto que están alimentando desde Ravella y que pone en juego un torneo como este. Es increíble, y dice mucho de su nula gestión y de su nulo interés".

Tras reuniones con la organización del AF7, González Gallego sostiene que "nos han trasladado que el problema no es económico" y añadió que "Si se van, se van por falta de apoyo, por tratarlos mal, por ninguneo, y todo ello por culpa de Alberto Varela y de su equipo". El popular recordó la pérdida del World Padel Tour en el presente mandato poniendo de manifiesto que se trataba de una promoción de "un valor incalculable".

Además, el candidato del PP a las próximas municipales advertía que "si de mí dependiese esto ya estaba resuelto. En el PP queremos convertir Vilagarcía en un referente de grandes eventos deportivos, culturales, profesionales y de toda índole".

Como colofón final, el popular recordó que "un torneo que lleva 22 años triunfando tiene mucha más credibilidad que un alcalde que lo primero que hizo en su cargo fue salir a reconocer que había mentido".

Por otro lado, González Gallego fue preguntado si había hablado con Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, a tal efecto respondiendo que "no", recordando que "no es la primera oferta que ha tenido el torneo para irse de Vilagarcía en todos estos años y nunca lo hicieron antes".

Del mismo modo, sostiene sobre el escenario del evento que "se tendría que celebrar en A Lomba siempre" y en relación a los posibles desperfectos del césped, el líder del PP vilagarciano apuntó la opción de un seguro o de contratar un servicio adecuado a tal efecto.

También sobre que el escenario de la fase final tiene que ser A Lomba es algo que no dudan ni Suso López ni Gaspar Somoza. El primero dejó claro que "el AF7 siempre trae más beneficios que problema y el alcalde falta a la verdad con respeto a los 65.000 euros".

Señalando "escasas facilidades a la organización por parte del concello", López se reunió con el AF7 y tuvieron acceso al documento que se presentó en la reunión en Ravella y apuntó que "las condiciones que aceptó Sanxenxo no eran las que tenía que aceptar Vilagarcía. Todo lo contrario. Nunca se pidió esa cantidad a Vilagarcía".

Refiriéndose a la crítica del gobierno local, "es una salida de tono y la demostración de no querer que el torneo se celebre en Vilagarcía. Y ya se perdieron eventos de gran importancia para Vilagarcía. No se exigieron 65.000 euros y quien miente para difamar o perjudicar a los demás no es el modelo de mejor alcalde para Vilagarcía porque no ayuda a llegar a un entendimiento".

Una medida a tomar por EU-SM es una interpelación para preguntar que medidas se van a tomar además de referirse al altruismo que destacaron desde Ravella a la hora de organizar un evento como el AF7. Suso López señaló que "puede predicar con el ejemplo y si habla de altruismo puede ser alcalde cobrando lo mismo que cobraba antes. Creemos que la política sí tiene mucho de vocación y no de interés económico personal".

Gaspar Somoza también apunta que "me toca en lo personal. Para hacerlo en Sanxenxo dijeron que necesitarían ese dinero. Porque en Vilagarcía uno de los puntos fuertes de financiación es una revista de publicidad y si el torneo no es aquí sería muy complicado poder llevar a cabo esa revista. La organización nunca pidió 65.000 euros. Que el gobierno recapacite".