Cambados valora recuperar el servicio nocturno de Policía Local

La oleada de robos y la importante sensación de inseguridad ciudadana que existe en Cambados ha llevado al Concello de Cambados a recuperar el servicio de Policía Local en horario nocturno. Este servicio funcionaba de forma correcta en la etapa del partido Popular al frente del Concello, pero fue eliminado por el cuatripartito hace tres años en una decisión de la alcaldesa, Fátima Abal, que "nos dejó a todos bastante sorprendidos, explicaba ayer el portavoz conservador Luis Aragunde.

El conservador apunta a que la decisión de poner en marcha el servicio de Policía Local en horario nocturna "obedece a las críticas que hemos vertido en las últimas semanas y ahora vemos como Adolfo Suárez, el jefe que lo eliminó, y la alcaldesa son sus principales defensores". Sin embargo, la puesta en marcha de este servicio no va a resultar sencilla ya que Aragunde señala que "la propuesta para recuperar el servicio es pagar horas extra a los que se anoten", pero la mayor parte de los agentes de la Policía Local, continúa el conservador, no estarían mucho por la labor, ya que el cuatripartito todavía les adeuda las horas extra del verano, en especial, las realizadas durante la Festa do Albariño.

Insiste Aragunde en que "la previsión de este gobierno es absolutamente lamentable, ya que primero hacen desaparecer un servicio que, con el PP en el gobierno, funcionaba de manera correcta, y ahora pretenden recuperarlo el nuevo jefe de la Policía Local y la alcaldesa y resulta que se lo bloquea el edil de Facenda, Xurxo Charlín, que no paga las horas extra".

Aragunde también asegura que el pago de las horas extra no se está llevando al día, "como tantas otras cosas en este Concello que Charlín enmascara en un ejercicio de ingeniería contable para que las cuentas le queden lo más bonitas posible". Así, no duda en asegurar que conoce de primera mano "como el Concello le pide a muchos empresarios que carguen las facturas a 2019 para así no estropearle los números al edil de Facenda y poderlas maquillar a su gusto". También insiste Aragunde en que "cosas tan sencillas como las ayudas para el material escolar se están cobrando al año siguiente de solicitarlas" una situación que demuestra que "el funcionamiento del Cuatripartito sigue siendo un auténtico desastre".