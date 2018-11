El Concello recurre al BOE para localizar a los propietarios del terreno de San Roque do Monte

El Concello de Vilanova ha decidido solucionar por la vía rápida el conflicto vecinal surgido en San Roque do Monte con respecto a la titularidad de un terreno que se encuentra frente a la capilla y que es utilizado durante las fiestas del mes de septiembre.

Ante la imposibilidad de localizar a los propietarios para que retiren los maceteros instalados en la zona, la administración municipal ha decidido recurrir al Boletín Oficial del Estado (BOE) para conminarles a retirar estos elementos al considerar que no guardan la legalidad en lo que a alineaciones y retranqueos se refiere.

Los servicios jurídicos municipales han remitido la resolución del expediente abierto al BOE y, aseguran desde el Concello, una vez que se publique la comunicación, darán un plazo de 24 horas para que se retiren los maceteros o será la propia administración local la que lo haga, cargando todos los portes a la familia de propietarios.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, reconocía ayer que todos los intentos por contactar con la familia "han resultado infructuosos; nos han devuelto las cartas certificadas, y desde que se originó el conflicto, no han regresado a la casa de San Roque do Monte, por lo que no nos queda otra opción que recurrir a este medio". Es más, "las comunicaciones oficiales no les han llegado, pero en el día de ayer han vuelto a desafiar al Concello con la instalación de un nuevo macetero para el que, por supuesto, no cuentan con autorización municipal", explicaba ayer Durán.

Lo cierto es que la instalación de los maceteros ha dividido al pequeño lugar de San Roque do Monte, llegando incluso a provocar una manifestación de vecinos para evitar que se cierre el terreno, de apenas 170 metros cuadrados de superficie. Sin embargo, esa parcela pertenece a los propietarios del pazo anexo, algo que ha sido respaldado por una sentencia del juzgado de Vilagarcía, ratificada posteriormente en la Audiencia Provincial. Además, los propietarios han solicitado permiso para cerrar la finca, consiguiendo el de Patrimonio mientras veían como se le denegaba el del Concello, una decisión que tienen recurrida.