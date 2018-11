"No se está informando bien y no se conocen las intenciones reales"

Lo que busca ahora el PGD al sumarse a los demás grupos de la oposición con sus críticas por el planeamiento urbanístico es una reacción del ejecutivo socialista, porque considera que con el PXOM "no se están haciendo las cosas bien, y como nos tiene habituados este gobierno, no se están marcando bien los tiempos, no se está informando adecuadamente al vecindario y no se conocen las intenciones reales en este asunto".

Para la formación que abandera Félix Lamas una reflexión a tener en cuenta es que "a mediados de julio los grupos de la oposición recibíamos los planos del nuevo planeamiento urbanístico sin las ordenanzas, indicando el alcalde que en la siguiente semana se colgaría esta documentación en la página web del Concello para que la vieran los vecinos, con el pretexto de llevarlo a pleno en septiembre". Pero esta información no fue subida a la página municipal hasta finales de octubre, "incumpliendo todo los plazos marcados y sin que estén publicadas a día de hoy las ordenanzas".